Με ιδιαίτερα σκληρές εκφράσεις σχολίασε η Μάγδα Τσέγκου την έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στον Νίκο Στραβελάκη και την Κατερίνα Παπακωστοπούλου, το βίντεο της οποίας διέρρευσε από το OPEN και προκάλεσε σειρά αντιδράσεων στον δημοσιογραφικό κόσμο.

Η δημοσιογράφος, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, άσκησε δριμεία κριτική στη συνάδελφό της, εστιάζοντας στις εκφράσεις που χρησιμοποίησε απέναντι στον συμπαρουσιαστή της, παρουσία συνεργατών και καλεσμένων της εκπομπής «10 Παντού».

Στην ανάρτησή της, που προβλήθηκε το πρωί της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου από «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, η Μάγδα Τσέγκου απευθύνθηκε αρχικά στον Νίκο Στραβελάκη, αφήνοντας αιχμές και για τη φήμη της συναδέλφου της στον δημοσιογραφικό χώρο.

«Αχ κύριε Στραβελάκη… Δεν ξέρατε, δεν ρωτούσατε; Μικρή είναι η πιάτσα μας… Η κοπελίτσα φαίνεται πως έχει μπερδέψει τη δημοσιογραφική ένταση με τη χυδαιότητα. Το “θα σε ξεφτιλίσω” και το “άντε γ…” μπροστά σε καλεσμένους και συνεργάτες, σε τρίτους έτσι δημοσίως και όχι μεταξύ σας σε ένα γραφείο δεν είναι δυναμισμός ούτε μαγκιά ούτε “τσαγανό”. Είναι έλλειψη ψυχραιμίας, επαγγελματισμού και στοιχειώδους σεβασμού. Και τελικά, όποιος απειλεί ότι θα ξεφτιλίσει τον άλλον, συνήθως καταφέρνει απλώς να εκθέσει τον ίδιο του τον εαυτό.

Η ενημέρωση απαιτεί επιχειρήματα και ήθος, όχι γλώσσα βόθρου. Γιατί το μικρόφωνο μπορεί να δυναμώνει τη φωνή, δεν χαρίζει όμως κύρος. Και τελικά, δεν πρόλαβε να κάνει πράξη την απειλή να σας ξεφτιλίσει, φρόντισε να εκτεθεί και να ξεφτιλιστεί μόνη της! Και καπάκι μας ενημέρωσε για την επικαιρότητα. Αλλά για εμάς που ξέρουμε δεν σοκαριστήκαμε…», έγραψε

πηγή: instagram

Οι νέες δηλώσεις και η αναφορά στον Γιώργο Αυτιά

Μιλώντας και στις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών, η Μάγδα Τσέγκου εμφανίστηκε σοκαρισμένη από τους διαλόγους που ακούστηκαν στο επίμαχο βίντεο, διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι δεν γνωρίζει τι προηγήθηκε της έντονης διαφωνίας των δύο παρουσιαστών.

«Είναι πολύ άσχημο δύο άνθρωποι να μαλώνουνε, δύο συνεργάτες», είπε αρχικά και συνέχισε:

«Έχω πάθει σοκ, πόσο μάλλον να ακούω γυναίκα… Εντάξει, άσχημο. Τώρα δεν ξέρω τι της έκανε ή τι του έκανε, αλλά όπως και να ‘χει οι διάλογοι αυτοί είναι σχεδόν ντροπιαστικοί, εξευτελιστικοί. Για οποιονδήποτε λόγο και αν έχουν γίνει, έτσι;

Λύνεις τις διαφωνίες σου στο γραφείο. Δεν μπορεί κανείς να πάρει το μέρος ούτε του ενός ούτε του άλλου, για τον απλό λόγο γιατί δεν ξέρουμε το τι έχει συμβεί. Όμως σε κάθε περίπτωση οι διάλογοι που ακούστηκαν και οι φράσεις που ακούστηκαν είναι εξευτελιστικές. Δηλαδή θεωρώ ότι η τηλεόραση μετά από αυτό που άκουσα έχει πιάσει πάτο».

Η δημοσιογράφος σχολίασε και τη δημόσια αγκαλιά των δύο παρουσιαστών, κάνοντας λόγο για υποκρισία, χωρίς ωστόσο να αποκλείει το ενδεχόμενο να έχουν πράγματι συμφιλιωθεί.

«Καλά, υποκρισία είναι αυτό, όταν σου έχει πει ο ένας “άντε…” και εσύ “άντε…” και μετά εσύ αγκαλίτσες και φιλάκια. Εκτός και αν τα βρήκαν όντως. Μακάρι, το εύχομαι. Αλλά να σας πω κάτι παιδιά; Αυτό συμβαίνει και στη ζωή. Μπορεί να τσακωθείς με έναν άνθρωπο και να τα ξαναβρείς».

Μάλιστα, έφερε ως παράδειγμα τη δική της σχέση με τον Γιώργο Αυτιά, αποκαλύπτοντας ότι, παρά τις μεταξύ τους διαφωνίες στο παρελθόν, εκείνος ήταν ο πρώτος καλεσμένος στην εκπομπή της.

«Πρέπει οι άνθρωποι να μάθουν να συγχωρούν»

«Πρέπει οι άνθρωποι να μάθουν να συγχωρούν. Και εγώ με τον Αυτιά είχα διαφωνήσει, είχα τσακωθεί, είχα, είχα, είχα. Ήταν ο πρώτος μου καλεσμένος στην εκπομπή για να μεταφέρω ένα μήνυμα ότι οι άνθρωποι πρέπει να τα ξαναβρίσκουν και πρέπει να ξέρουν να συγχωρούν», κατέληξε.

Το πρωί της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου, οι δύο δημοσιογράφοι τοποθετήθηκαν στον τηλεοπτικό αέρα επιβεβαιώνοντας τη διαφωνία τους και εκφράζοντας την ενόχλησή τους για την έκταση που πήρε η υπόθεση.

Ο Νίκος Στραβελάκης υπερασπίστηκε τη συμπαρουσιάστριά του, περιγράφοντας το επεισόδιο ως μια ανθρώπινη στιγμή επαγγελματικής έντασης, ενώ δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του για τα σχόλια που ακολούθησαν τη δημόσια αγκαλιά τους.

Από την πλευρά της, η Κατερίνα Παπακωστοπούλου ξεκαθάρισε ότι έχουν συζητήσει και έχουν αφήσει πίσω τους το περιστατικό. Απαντώντας, μάλιστα, στην κριτική που δέχτηκαν από συναδέλφους τους, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν δεχόμαστε μαθήματα ηθικής», αποδίδοντας μέρος των αντιδράσεων στον τηλεοπτικό ανταγωνισμό.