Μαγευτικά πολύχρωμα σύννεφα «έντυσαν» τον ουρανό στην Ινδονησία - Τι είναι το σπάνιο φαινόμενο

Ένα εντυπωσιακό και σπάνιο οπτικό φαινόμενο στον ουρανό έγινε viral τις τελευταίες ώρες, προκαλώντας απορίες αλλά και θαυμασμό. Πολύχρωμα σύννεφα, που έμοιαζαν με ουράνιο τόξο, εμφανίστηκαν πάνω από περιοχές της Ινδονησίας, με τα βίντεο να καταγράφουν μια εικόνα σχεδόν «εξωπραγματική».

Πολύχρωμα σύννεφα

Το φαινόμενο καταγράφηκε την 1η Μαΐου 2026 στις περιοχές Bekasi και Bogor, στη Δυτική Ιάβα, με πιο χαρακτηριστικά πλάνα από την περιοχή Jonggol. Σε βίντεο που αναρτήθηκε από το Weather Channel στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διακρίνεται ο καθαρός ουρανός, με διάσπαρτα σύννεφα που «λούζονται» σε αποχρώσεις του ουράνιου τόξου.

Το υλικό τραβήχτηκε από διερχόμενο οδηγό σε κεντρικό δρόμο, με τις εικόνες να δημιουργούν θαυμασμό και απορία, πυροδοτώντας ερωτήματα για το αν πρόκειται για κάποιο ασυνήθιστο ή ακόμα και επικίνδυνο καιρικό φαινόμενο.

Η εξήγηση των μετεωρολόγων

Απάντηση έδωσε η BMKG, η αρμόδια μετεωρολογική υπηρεσία της Ινδονησίας. Όπως ξεκαθάρισε η διευθύντρια δημόσιας μετεωρολογίας, Ida Pramuwardani, τα ιριδίζοντα σύννεφα δεν έχουν καμία σχέση με ακραία καιρικά φαινόμενα.

Αντίθετα, πρόκειται για ένα απολύτως φυσικό οπτικό φαινόμενο της ατμόσφαιρας, που σχετίζεται με την αλληλεπίδραση του ηλιακού φωτός με σταγονίδια νερού που αιωρούνται στον αέρα - συνήθως μετά από βροχή σε κοντινές περιοχές, όπως αναφέρει το CNN Indonesia.

Στην προκειμένη περίπτωση, είχε προηγηθεί βροχόπτωση στην περιοχή Sentul, γεγονός που συνέβαλε στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η παρουσία σωρειτών (cumulus) νεφών («αφράτα», σαν βαμβάκι σύννεφα) επηρέασε την εικόνα, «κόβοντας» το φως και αποτρέποντας τον σχηματισμό πλήρους ουράνιου τόξου.

Το αποτέλεσμα ήταν αυτό το εντυπωσιακό «σπασμένο» παιχνίδι χρωμάτων στα σύννεφα.

Η BMKG τονίζει ότι το φαινόμενο δεν αποτελεί προειδοποίηση για καταιγίδα, αλλά μπορεί να συνδέεται με τοπικές βροχοπτώσεις λόγω ανάπτυξης νεφών κατακόρυφης ανάπτυξης.

Τι είναι τα ιριδίζοντα σύννεφα

Τα λεγόμενα «ιριδίζοντα σύννεφα» (iridescent clouds), γνωστά και ως «σύννεφα ουράνιου τόξου», αποτελούν ένα σπάνιο αλλά απολύτως φυσικό φαινόμενο της ατμοσφαιρικής οπτικής.

Δημιουργούνται όταν το ηλιακό φως περνά μέσα από πολύ μικρά και ομοιόμορφα σταγονίδια νερού ή παγοκρυστάλλους. Τότε, το φως υφίσταται διάθλαση και περίθλαση - ουσιαστικά «σπάει» στα επιμέρους χρώματά του, δημιουργώντας το χαρακτηριστικό πολύχρωμο αποτέλεσμα.

Viral Penampakan Awan Pelangi yang Muncul di Langit Jonggol⁣

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menjelaskan penyebab munculnya awan menyerupai pelangi di langit Jonggol, Kab. Bogor, Jumat (1/5).⁣

Pelaksana Harian (Plh) Direktur Meteorologi Publik BMKG, Ida… pic.twitter.com/DF6Qcx1Ai1 — CNN Indonesia (@CNNIndonesia) May 3, 2026

Για να εμφανιστεί το φαινόμενο, πρέπει να συνυπάρχουν συγκεκριμένες και αρκετά «απαιτητικές» συνθήκες:

Τα σταγονίδια να έχουν σχεδόν ίδιο μέγεθος

Ο ήλιος να βρίσκεται στη σωστή γωνία

Ο παρατηρητής να είναι σε συγκεκριμένη θέση σε σχέση με το φως και τα σύννεφα

Αυτός είναι και ο λόγος που τα ιριδίζοντα σύννεφα θεωρούνται σχετικά σπάνια - και κάθε φορά που εμφανίζονται, προκαλούν εντυπωσιασμό.

Δεν πρόκειται για «chemtrails»

Παρά το γεγονός ότι στα social media δεν έλειψαν οι θεωρίες περί «chemtrails» (χημικές ουρές/αεροψεκασμοί), οι επιστήμονες είναι κατηγορηματικοί: δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι τέτοιου είδους φαινόμενα συνδέονται με ανθρώπινη παρέμβαση.

Πρόκειται αποκλειστικά για φυσικές διεργασίες της ατμόσφαιρας - ακόμη ένα παράδειγμα του πώς η φύση μπορεί να δημιουργεί εικόνες που μοιάζουν σχεδόν… εξωπραγματικές.