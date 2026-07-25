Μαγευτικές εικόνες από την Κίνα: Ο Γαλαξίας φώτισε τον ουρανό και θυμίζει πίνακα του Βαν Γκογκ

Ένα εντυπωσιακό αστρονομικό φαινόμενο είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν κάτοικοι και φωτογράφοι στην κομητεία Χαϊγιουάν, στη βορειοδυτική Κίνα , όταν ο Γαλαξίας έγινε ο απόλυτος πρωταγωνιστής του νυχτερινού ουρανού.

Η καλοκαιρινή βροχή που είχε προηγηθεί καθάρισε την ατμόσφαιρα, χαρίζοντας ιδανικές συνθήκες ορατότητας. Το αποτέλεσμα ήταν ένα εντυπωσιακό θέαμα, με χιλιάδες αστέρια να φωτίζουν τον ουρανό και τις φωτεινές τροχιές τους να δημιουργούν ένα σκηνικό που έμοιαζε με ζωγραφικό πίνακα.

Το μοναδικό θέαμα καταγράφηκε σε timelapse διάρκειας τεσσάρων ωρών. Καθώς η Γη περιστρέφεται, ο Γαλαξίας μοιάζει να ταξιδεύει πάνω από το τοπίο, ενώ τα αστέρια αφήνουν φωτεινά ίχνη που δημιουργούν μια εντυπωσιακή εικόνα στον ουράνιο θόλο.

Η Αυτόνομη Περιοχή Νινγκσιά Χούι θεωρείται ένας από τους κορυφαίους προορισμούς για παρατήρηση του έναστρου ουρανού στην Κίνα. Η περιορισμένη φωτορύπανση και οι καθαρές νύχτες προσελκύουν κάθε χρόνο πλήθος φωτογράφων και επισκεπτών που θέλουν να απολαύσουν από κοντά τη μαγεία του σύμπαντος.

Πηγή Reuters