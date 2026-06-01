Μαγευτικές εικόνες στην Εύβοια: Δελφίνια εμφανίστηκαν σε παραλία, κολύμπησαν δίπλα στους λουόμενους

Μια εικόνα από αυτές που δύσκολα ξεχνιούνται είχαν την τύχη να δουν λουόμενοι σε παραλία της Εύβοιας, όταν δελφίνια εμφανίστηκαν σε μικρή απόσταση από την ακτή και άρχισαν να κολυμπούν στα καταγάλανα νερά.

Η παρουσία τους προκάλεσε ενθουσιασμό σε όσους βρίσκονταν εκείνη την ώρα στην παραλία, με αρκετούς να βγάζουν αμέσως τα κινητά τους για να καταγράψουν το εντυπωσιακό στιγμιότυπο, που δημοσίευσε το evima.gr.

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε, τα δελφίνια φαίνονται να κινούνται αμέριμνα κοντά στην ακτή, να βουτούν και να ξεπροβάλλουν στην επιφάνεια, χαρίζοντας στους λουόμενους μια σπάνια και ιδιαίτερα όμορφη εικόνα.

Η εμφάνιση δελφινιών τόσο κοντά σε παραλία αποτελεί πάντα ένα ξεχωριστό θέαμα, καθώς υπενθυμίζει τον πλούτο της θαλάσσιας ζωής που φιλοξενούν οι ελληνικές θάλασσες.