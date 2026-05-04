Μαγευτική εικόνα στην Πάρνηθα: Ελάφια απολαμβάνουν τα χιόνια του... Μαΐου

Ο καιρός είχε άλλα σχέδια από εμάς για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς, καθώς περάσαμε ένα χειμωνιάτικο διάλειμμα με τσουχτερό κρύο και... χιόνια.

Ο υδράργυρος έπεσε τόσο ώστε να πέσουν χιόνια ακόμη και στην Αττική, με την Πάρνηθα να «ντύνεται» στα λευκά. Από μόνη της η εικόνα της χιονισμένης Πάρνηθας είναι μαγευτική, ειδικά τον Μάιο, όμως περισσότερο εντυπωσιακή είανι η εικόνα των ελαφιών που απολαμβάνουν το λευκό στρώμα χιονιού.

Σε πλάνα που δημοσίευσε το Forecast Weather Greece, φαίνονται δύο ελάφια να κινούνται ήρεμα στο χιονισμένο τοπίο δημιουργώντας μια μαγική εικόνα που θυμίζει περισσότερο χειμώνα, παρά Πρωτομαγιά.