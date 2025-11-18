Μαγευτικό ηλιοβασίλεμα στο Ναύπλιο: Μια πόλη λουσμένη στο χρυσό φως του Νοέμβρη

Η Δευτέρα 17 Νοεμβρίου χάρισε στο Ναύπλιο μια από τις πιο εντυπωσιακές φθινοπωρινές εικόνες του. Λίγο πριν ο ήλιος χαθεί πίσω από τις κορυφογραμμές της Αργολίδας, ο ουρανός μεταμορφώθηκε σε έναν εντυπωσιακό καμβά από πορτοκαλί, ροζ και χρυσαφένιες αποχρώσεις, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που μαγνήτισε κατοίκους και επισκέπτες.

Το παραλιακό μέτωπο περιτριγυρίστηκε από ανθρώπους που στάθηκαν για λίγα λεπτά να απολαύσουν τη μοναδική στιγμή. Ζευγάρια, οικογένειες, περιπατητές και ποδηλάτες σταμάτησαν κατά μήκος της προκυμαίας, ενώ άλλοι κάθισαν στα παγκάκια και στις άκρες του μόλου, θαυμάζοντας την αλλαγή των χρωμάτων πάνω στη θάλασσα.



