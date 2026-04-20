Μάγιαρ: Η Ουγγαρία θα επιστρέψει στο ΔΠΔ και θα εκτελέσουμε το ένταλμα σύλληψης κατά του Νετανιάχου

Την επανένταξη της Ουγγαρίας στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ανακοίνωσε ο επερχόμενος πρωθυπουργός Πέτερ Μάγιαρ τη Δευτέρα 20 Απριλίου με σκοπό να εκτελέσει τα εντάλματα σύλληψης που έχει εκδώσει ο ανεξάρτητος δικαστικός οργανισμός, συμπεριλαμβανομένου και εκείνου που αφορά στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Μετά τη νίκη του στις βουλευτικές εκλογές, στις 12 Απριλίου, ο Μάγιαρ ανακοίνωσε αμέσως ότι η Ουγγαρία θα επιστρέψει στο ΔΠΔ. Σύμφωνα ωστόσο με μια ενημέρωση από το Ισραήλ για την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Νετανιάχου, τον προσκάλεσε στη Βουδαπέστη στις 23 Οκτωβρίου, για την 70ή επέτειο της εξέγερσης του 1956 εναντίον των Σοβιετικών.

Péter Magyar says he would arrest Netanyahu if he comes to Hungary:



I made it clear that Hungary intends to remain a member of the International Criminal Court.



If someone enters the territory of a country that is a member of the ICC and that person is under an arrest warrant,… — Clash Report (@clashreport) April 20, 2026

Όταν ρωτήθηκε από έναν δημοσιογράφο για αυτήν την αντίφαση, ο Μάγιαρ διευκρίνισε ότι προσκάλεσε όλους τους ηγέτες με τους οποίους μίλησε τηλεφωνικά. «Εάν μια χώρα είναι μέλος του ΔΠΔ και ένας καταζητούμενος περάσει στο έδαφός της, τότε θα πρέπει να τεθεί υπό κράτηση» είπε ο φιλοευρωπαίος, συντηρητικός πολιτικός μετά την πρώτη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του. «Δεν χρειάζεται να τα λέω όλα στο τηλέφωνο. Θεωρώ δεδομένο ότι κάθε αρχηγός κράτους γνωρίζει τους νόμους αυτούς», πρόσθεσε.

Οι συνεργάτες του εξετάζουν πώς η επόμενη κυβέρνηση θα αναστείλει τη διαδικασία αποχώρησης από το ΔΠΔ πριν από τις 2 Ιουνίου, ανέφερε εξάλλου. Ο απερχόμενος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν είχε ανακοινώσει πέρυσι ότι η Ουγγαρία αποχωρεί από το ΔΠΔ, αφού υποδέχτηκε τον Νετανιάχου στη Βουδαπέστη. Η απόφαση αυτή επρόκειτο να τεθεί σε εφαρμογή στις 2 Ιουνίου φέτος.

Ο Μάγιαρ ανακοίνωσε επίσης ότι η πρώτη συνεδρίαση του νέου Κοινοβουλίου θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 9-10 Μαΐου, οπότε θα ορκιστεί και ο ίδιος.

Με πληροφορίες του ΑΠΕ - ΜΠΕ