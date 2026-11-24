Ένα μοναδικό θέαμα καταγράφηκε στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας, καθώς το επιβλητικό άγαλμα του Χριστού Λυτρωτή εμφανίστηκε να ξεπροβάλλει μέσα από μια απέραντη «θάλασσα» σύννεφων, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό σκηνικό.

☁️ Rio de Janeiro, il Cristo Redentore scompare tra le nuvole.



Uno spettacolo suggestivo sulla città brasiliana, dove la celebre statua che domina il monte Corcovado è stata avvolta da una fitta coltre di nubi, apparendo e scomparendo tra la nebbia.



Un gioco di luci e nuvole… pic.twitter.com/ZuMdd3CrhZ — La Sicilia (@lasicilia) November 23, 2026

Το παγκοσμίως γνωστό μνημείο, που αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα αξιοθέατα της χώρας, φάνηκε να υψώνεται πάνω από το πυκνό στρώμα νεφών, προσφέροντας μια εικόνα που μοιάζει σχεδόν κινηματογραφική.

Το άγαλμα στην κορυφή του Κορκοβάντο

Ο Χριστός Λυτρωτής έχει ύψος 38 μέτρα και δεσπόζει στην κορυφή του βουνού Κορκοβάντο, σε υψόμετρο 710 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Η θέση του μνημείου δημιουργεί συχνά εντυπωσιακές εικόνες, καθώς οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή μπορούν να μεταμορφώσουν το τοπίο και να το κάνουν να μοιάζει σαν να αιωρείται πάνω από τα σύννεφα.

Πώς δημιουργείται η «θάλασσα» σύννεφων

Το φαινόμενο που καταγράφηκε είναι γνωστό ως ορογραφική νέφωση και συνδέεται με την κίνηση υγρών αέριων μαζών πάνω στις πλαγιές ενός βουνού.

Καθώς ο υγρός αέρας αναγκάζεται να κινηθεί προς μεγαλύτερα υψόμετρα, ψύχεται. Η θερμοκρασία του μειώνεται, με αποτέλεσμα οι υδρατμοί να συμπυκνώνονται και να σχηματίζουν πυκνά σύννεφα.

Έτσι δημιουργείται η εντυπωσιακή εικόνα, με το άγαλμα του Χριστού Λυτρωτή να ξεπροβάλλει πάνω από ένα εκτεταμένο λευκό στρώμα νεφών.