Μαγιόρκα: Μεγάλες διαδηλώσεις κατά του τουρισμού - Άγρια επεισόδια με την αστυνομία

Μεγάλες διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στο νησί της Ισπανίας, Μαγιόρκα, κατά του τουρισμού, με τους οργανωτές να μιλούν για άνω των 70.000 συμμετεχόντων, ενώ η αστυνομία για 30.000 διαδηλωτές.

Το φαινόμενο του υπερτουρισμού, όπου πολύ ταξιδιώτες μαζεύονται την ίδια χρονική στιγμή σε δημοφιλείς προορισμούς δοκιμάζοντας τις αντοχές των υποδομών και των πόρων των περιοχών, έχει προκαλέσει την αντίδραση των κατοίκων πολλών τουριστικών πόλεων στην Ευρώπη, ιδιαίτερα στην Ισπανία.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 26 Ιουλίου, μία από τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις εναντίον του τουρισμού στη Μαγιόρκα. Σύμφωνα με την Independent, η οργάνωση «Menys Turisme, Mes Vida» (Λιγότερος Τουρισμός, Περισσότερη Ζωή), μια κοινωνική ομάδα με έδρα τη Μαγιόρκα, διοργάνωσε τη διαδήλωση, καθώς τις τελευταίες δύο δεκαετίες, ο αριθμός των τουριστών αυξήθηκε από 7,5 εκατ. σε πάνω από 19 εκατομμύρια, τη στιγμή που ο ντόπιος πληθυσμός είναι μόλις 1,25 εκατ. άτομα. Λόγω αυτής της ραγδαίας μεταβολής, οι διαδηλωτές επισημαίνουν ότι ο αριθμός των καταλυμάτων που κατασκευάζονται για τουριστική μίσθωση καθιστά πλέον δύσκολη την πρόσβαση των ντόπιων σε οικονομικά προσιτή κατοικία.

Η ομάδα «Menys Turisme, Mes Vida» δηλώνει ότι η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο, αναφέροντας σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Ο μόνιμος πληθυσμός βιώνει μια πρωτοφανή στεγαστική κρίση και μια σταδιακή υποβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης (...) Δηλώνουμε ότι η Μαγιόρκα έχει φτάσει στα όριά της – στα οικολογικά, εδαφικά και κοινωνικά της όρια, στα όρια της ανθρώπινης πίεσης και στα όρια αντοχής των κατοίκων της», ανέφερε η ομάδα ακτιβιστών.

Σύγκρουση με την αστυνομία

Η πορεία ξεκίνησε από την Πλατεία Ισπανίας και διέσχισε το κέντρο της Πάλμα, με τελικό προορισμό την περιοχή Ses Voltes, όπου επρόκειτο να διαβαστεί το ψήφισμα των διοργανωτών.

Αναταραχή, όμως, προκλήθηκε όταν η αστυνομία θέλησε να εμποδίσει τους διαδηλωτές από το να φτάσουν στο σημείο που θα διαβιβαζόταν το ψήφισμά τους. Τότε κάποιοι διαδηλωτές προσπάθησαν παρόλ' αυτά να περάσουν τον αποκλεισμό της αστυνομίας, με την τελευταία να απαντά με απώθησή τους με κλομπ, έως και χρήση πλαστικών σφαιρών.

Τελικά, από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν επτά άνθρωποι, εκ των οποίων δύο σοβαρά, ενώ στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα για την παροχή πρώτων βοηθειών.