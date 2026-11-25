Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Τετάρτης (25/11) στη Μαγούλα, όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε αποθήκη εργοστασίου, όπου φυλάσσονταν παλέτες, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στον προαύλιο χώρο του εργοστασίου και εξαπλώθηκε γρήγορα, με αποτέλεσμα οι παλέτες να παραδοθούν στις φλόγες και να καταστραφούν ολοσχερώς.

Στο σημείο επιχείρησαν συνολικά 5 πυροσβεστικά οχήματα με 15 πυροσβέστες. Παρά τον περιορισμό της πυρκαγιάς, καταγράφονται μικρές εστίες καπνού ανάμεσα στις καμένες παλέτες και τα εύφλεκτα υλικά, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού για την πλήρη κατάσβεση και την αποτροπή ενδεχόμενων αναζωπυρώσεων.

Τα αίτια που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, ενώ η διερεύνησή τους αναμένεται να γίνει από τις αρμόδιες αρχές.

Πού σημειώνονται διακοπές κυκλοφορίας

Σύμφωνα με ενημέρωση της Αστυνομίας, η κυκλοφορία έχει διακοπεί στο τμήμα της οδού Λουκά από το ύψος της Εθνικής Οδού Ελευσίνας – Θηβών έως τη συμβολή της με την οδό Λεωνίδα Στάμου.

Για λόγους ασφαλείας, οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Λουκά.