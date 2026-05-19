Μάικ Τζέιμς: Που θα συνεχίσει τη καριέρα του σύμφωνα με τους Ισπανούς

Ο Μάικ Τζέιμς μετά από μία πολύ δύσκολη σεζόν και για εκείνον αλλά και για τη Μονακό, θα αφήσει το Μόντε Κάρλο που «στρογγυλοκάθισε» για 4 χρόνια και όπως λένε οι Ισπανοί πάει προς τη χώρα τους.

Σύμφωνα λοιπόν με τη «Mundo Deportivo», ο Τζέιμς θα κάνει δεχτή τη πρόταση που του έχει κάνει η Μπαρτσελόνα τόσο καιρό και θα γίνει κάτοικος Βαρκελώνης. Η εφημερίδα τονίζει, ό,τι «η μεταγραφή θεωρείται «τελειωμένη», τονίζοντας πως οι διοικητικές και αγωνιστικές αλλαγές που αναμένονται στην Μπαρτσελόνα δεν επηρεάζουν τον σχεδιασμό γύρω από τον Τζέιμς. Οι Καταλανοί βλέπουν στο πρόσωπό του έναν παίκτη που μπορεί να αλλάξει επίπεδο την περιφερειακή τους γραμμή, χάρη στην εμπειρία, την προσωπικότητα και την εκτελεστική του ικανότητα».

Θυμίζουμε ό,τι ο Αμερικανός δε θα έχει για προπονητή του τον Τσάβι Πασκουάλ καθώς ο Ισπανός οδεύει προς τη Dubai BC, αλλά υπάρχουν και πιθανότητες να συναντηθεί ξανά με τον Βασίλη Σπανούλη που βρίσκεται στα «ραντάρ» των Καταλανών.