Μάικ Τζέιμς: Το ξέσπασμα του για την Μονακό και η αναφορά στον Γιαννακόπουλο

Ο Μάικ Τζέιμς μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο X σχολίασε την κρίση στη Μονακό. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα, οι παίκτες είναι απλήρωτοι και δεν φαίνεται φως στον ορίζοντα.

Ο Αμερικανός σούπερ σταρ σε ένα... κρεσέντο αναρτήσεων ξέσπασε κατά της ομάδας του για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. «Με έχετε γαμ@@@@», ήταν η αρχική αναφορά του Μάικ Τζέιμς, που στη συνέχεια ανέφερε ότι το καλοκαίρι θα είναι ελεύθερος.

Got me fucked up!!!!! — Mike James (@TheNatural_05) February 13, 2026

«Το να παίζεις με τα λεφτά μου και να παίζεις κατάμουτρα είναι ένα άσχημο παιχνίδι», σημείωσε σε άλλη ανάρτησή του ο Αμερικανός παίκτης. Στη συνέχεια, ένας χρήστης του X του είπε να επιστρέψει στον Παναθηναϊκό.

«Καλέστε τον DPG», ήταν η απάντηση του Μάικ Τζέιμς. «Αυτή είναι η τρελή κατάσταση. Έχω περάσει καιρό στην Ευρώπη. Ξέρω ότι οι πληρωμές μπορεί να είναι ασταθείς, αλλά μην μου λέτε ψέματα ότι θα πληρωθώ ενώ δεν θα έρθει και με κάνεις να φαίνομαι ηλίθιος. Τώρα είναι ασέβεια», ανέφερε σε άλλη ανάρτηση ο Αμερικανός γκαρντ.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Μάικ Τζέιμς είχε υπογράψει συμβόλαιο με τη Μονακό με ισχύ μέχρι το 2027. Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα του basketnews, οι δύο πλευρές επαναδιαπραγμεύτηκαν τη συμφωνία του και ο παίκτης μπορεί να μείνει ελεύθερος το καλοκαίρι του 2026. Σε αυτό το ενδεχόμενο, πάντως, αρκετές ομάδες θα θελήσουν να αποσπάσουν την υπογραφή του πρώτου σκόρερ στην ιστορία της EuroLeague.