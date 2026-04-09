Μάικλ Πάτρικ: Πέθανε ηθοποιός του «Game of thrones» - Συγκινεί το αντίο της γυναίκας του

Ο ηθοποιός Μάικλ Πάτρικ, που γνωρίσαμε από το «Game of Thrones», έχασε τη μάχη για τη ζωή έχοντας παλέψει για περίπου τρία χρόνια με τη νόσο του κινητικού νευρώνα. Την είδηση του θανάτου του 35χρονου ηθοποιού έκανε γνωστή στο Instagram η σύζυγός του, Ναόμι Σίχαν.

«Το βράδυ της Τρίτης 7 Απριλίου, ο Μάικ δυστυχώς απεβίωσε σε μονάδα στη Βόρεια Ιρλανδία. Διαγνώστηκε με τη νόσο του κινητικού νευρώνα την 1η Φεβρουαρίου 2023. Εισήχθη πριν από 10 μέρες και φροντίστηκε από την απίστευτη ομάδα εκεί. Απεβίωσε ειρηνικά, περιτριγυρισμένος από την οικογένεια και τους φίλους του. Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουν πόσο διαλυμένοι είμαστε».

«Φάε, πιες, αγάπα»

Έχει ειπωθεί περισσότερες από μία φορές ότι ο Μάικ ήταν έμπνευση για όλους όσους είχαν την τύχη να έρθουν σε επαφή μαζί του, όχι μόνο τα τελευταία χρόνια κατά τη διάρκεια της ασθένειάς του, αλλά σε κάθε μέρα της ζωής του. Έζησε μια ζωή όσο πλήρη μπορεί να ζήσει οποιοσδήποτε άνθρωπος. Χαρά, αφθονία πνεύματος, μεταδοτικό γέλιο. Ένας γίγαντας με κόκκινα μαλλιά.

Είμαστε τόσο ευγνώμονες για κάθε άνθρωπο που μας υποστήριξε τα τελευταία χρόνια. Ο Μάικ αγαπούσε αυτό το απόφθεγμα του Μπρένταν Μπίαν και φαίνεται τώρα πολύ ταιριαστό: Τα πιο σημαντικά πράγματα που πρέπει να κάνεις στον κόσμο είναι να βρεις κάτι να φας, κάτι να πιεις και κάποιον να σε αγαπά. Οπότε μην το πολυσκέφτεσαι! Φάε, πιες, αγάπα», έγραψε η Ναόμι στην ανάρτησή της που συνόδευσε με μια φωτογραφία από τον γάμο τους…