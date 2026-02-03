Μάικλ Τζάκσον: Αυτό είναι το νέο τρέιλερ της βιογραφικής ταινίας για τον «Βασιλιά της ποπ»

Το νέο ολοκληρωμένο τρέιλερ για την πολυαναμενόμενη βιογραφική ταινία του Μάικλ Τζάκσον μόλις κυκλοφόρησε... και ο ανιψιός του θρύλου της ποπ, Τζάαφαρ Τζάκσον, κλέβει την παράσταση ως ο νέος «Βασιλιάς της Ποπ».



Η ταινία εξιστορεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την εποχή που ήταν μέλος του συγκροτήματος Jackson5 μέχρι να κατακτήσει την παγκόσμια μουσική σκηνή.

Ο Τζααφάρ Τζάκσον θα πρωταγωνιστήσει έχοντας στο πλευρό του ένα δυναμικό κάστ. Συγκεκριμένα, η Νία Λονγκ υποδύεται τη μητέρα του Μάικλ, Κάθριν Τζάκσον, ενώ ο Κόλμαν Ντομίνγκο υποδύεται τον διαβόητα σκληρό πατέρα του, Τζο Τζάκσον.

Επιπλέον, η Κατ Γκράχαμ ενσαρκώνει την Νταϊάνα Ρος και ο Λαρένζ Τέιτ τον ιδρυτή της Motown Berry Gordy. Τα αδέλφια του Τζάκσον υποδύονται οι Τζαμάλ Χέντερσον, Τρε Χόρτον, Ράιαν Χιλλ, Τζόζεφ Ντέιβιντ-Τζόουνς και Τζέσικα Σούλα. Επίσης ο Τζουλιάνο Βάλντι θα παίξει τον νεαρό Μάικλ στην αρχή της καριέρας του.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, το φιλμ «αποτελεί μια κινηματογραφική απεικόνιση της ζωής και της κληρονομιάς ενός από τους πιο σημαντικούς καλλιτέχνες που γνώρισε ποτέ ο κόσμος. Αφηγείται την ιστορία του Μάικλ Τζάκσον πέρα από τη μουσική, ακολουθώντας το ταξίδι του από την ανακάλυψη του εξαιρετικού ταλέντου του ως πρωταγωνιστή των Jackson 5, μέχρι τον οραματιστή καλλιτέχνη του οποίου η δημιουργική φιλοδοξία τροφοδότησε μια αδιάκοπη προσπάθεια να γίνει ο μεγαλύτερος καλλιτέχνης στον κόσμο.

Αναδεικνύοντας τόσο τη ζωή του εκτός σκηνής όσο και μερικές από τις πιο εμβληματικές εμφανίσεις από την αρχή της σόλο καριέρας του, η ταινία προσφέρει στο κοινό μια πρωτόγνωρη ματιά στη ζωή του Μάικλ Τζάκσον. Εδώ ξεκινά η ιστορία του».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ταινία παρακάμπτει τους ισχυρισμούς και τη δίκη του Μάικλ για σεξουαλική κακοποίηση, με αναφορές για σημαντικά επαναληπτικά γυρίσματα που πιθανώς αποσκοπούσαν στην απόρριψη αναφορών στις κατηγορίες του Τζόρνταν Τσάντλερ.