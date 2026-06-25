Μάικλ Τζάκσον: Ο «Βασιλιάς» έφυγε από την ζωή πριν 17 χρόνια - Η επιτυχία, τα σκάνδαλα και το τέλος

Υπήρξε μια από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες - αν όχι η μεγαλύτερη - στην ιστορία της μουσικής και του θεάματος και ο θάνατός του τον Ιούνιο του 2009 προκάλεσε παγκόσμια θλίψη. Ο Μάικλ Τζάκσον πέθανε σε ηλικία 50 ετών, λίγες ημέρες πριν ξεκινήσει η πολυαναμενόμενη σειρά συναυλιών «This Is It» στο Λονδίνο, η οποία θα σηματοδοτούσε τη μεγάλη επιστροφή του στη σκηνή.

Πίσω στον χρόνο...

Ο Μάικλ Τζόζεφ Τζάκσον γεννιέται στις 29 Αυγούστου του 1958 στο Γκάρι της Ιντιάνα και το 1964 αρχίζει τη σταδιοδρομία του μαζί με τα αδέρφια του Τζάκι, Τίτο, Τζερμέιν και Μάρλον ως μέλος του συγκροτήματος Jackson 5, από το οποίο θα αποχωρήσει το 1984. Η πορεία προς την κορυφή έχει αρχίσει δειλά - δειλά να ξεκινά...

To 1982 κυκλοφορεί ο δίσκος «Thriller» που κατακτά τον τίτλο του πρώτου σε πωλήσεις δίσκου όλων των εποχών και παραμένει το άλμπουμ με τις περισσότερες πωλήσεις, έχοντας πουλήσει 110 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως μέχρι σήμερα σύμφωνα με το Guinness World Records.

(Photo by Michael Ochs Archives/Getty Images)

Λίγο αργότερα ερμηνεύοντας το «Billie Jean», λανσάρει την μυθική, χορευτική κίνηση moonwalk που γίνεται σήμα κατατεθέν του και μένει στην κορυφή του Billboard album chart για 37 εβδομάδες, ενώ κερδίζει 8 βραβεία Grammy και 7 τραγούδια του ανεβαίνουν στο Τop 10.

Τραγούδι - σταθμός το «We are the world» που γράφει μαζί με τον Λάιονελ Ρίτσι και ερμηνεύει με τους Στίβι Γουόντερ, Τίνα Τέρνερ, Μπρους Σπρίνγκστιν, Κένι Ρότζερς, Μπομπ Ντίλαν, Νταϊάνα Ρος και Ρέι Τσάρλς.

Ακολουθούν τραγούδια που γίνονται παγκόσμιοι ύμνοι, όπως το «Bad» και το «Dirty Diana», το 1986 πρωταγωνιστεί στην ταινία του Τζορτζ Λούκας «Captain EO» με σκηνοθέτη τον Φράνσις Φορντ Κόπολα, το 1988 κυκλοφορεί την αυτοβιογραφία του ονόματι Moonwalk και πρωταγωνιστεί στην ταινία Moonwalker και το 1991 κυκλοφορεί το πολύ επιτυχημένο άλμπουμ «Dangerous». Το τελευταίο του άλμπουμ κυκλοφορεί το 2001 και έχει τίτλο «Invincible».

Προσωπική ζωή και σκάνδαλα

Η προσωπική ζωή του Μάικλ Τζάκσον ανέκαθεν απασχολούσε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όμως το 1984 στα γυρίσματα για γνωστό αναψυκτικό που έκαναν οι Jacksons, τα πυροτεχνήματα δεν λειτούργησαν σωστά και τα μαλλιά του πήραν φωτιά με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρά εγκαύματα. Έκτοτε, οι δραματικές αλλαγές στην εμφάνισή του άρχισαν να προκαλούν ερωτηματικά για τις πλαστικές επεμβάσεις που κάνει και οι φήμες ότι κοιμόταν σε υπερβαρικό θάλαμο οξυγόνου άρχισαν να παίρνουν τεράστιες διαστάσεις.

Και σαν να μην έφταναν αυτά, το 1993 ένα 13χρονο αγόρι κατηγορεί τον Μάικλ Τζάκσον για σεξουαλική κακοποίηση και η υπόθεση λήγει με εξώδικο συμβιβασμό και καταβολή χρηματικού ποσού.

Το 2003 η ιστορία επαναλαμβάνεται καθώς κατηγορείται από ένα άλλο 13χρονο αγόρι για σεξουαλική κακοποίηση. Η υπόθεση καταλήγει στα δικαστήρια και το 2005 ο Τζάκσον αθωώνεται από όλες τις κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν.

Ο γάμος με την Πρίσλεϊ και τη Ντέμπι Ρόου

Το 1974 ο Έλβις Πρίσλεϊ συστήνει τη Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ στον Μάικλ Τζάκσον και χρόνια αργότερα και έχοντας κρατήσει επαφή της κάνει πρόταση γάμου μέσω τηλεφώνου. Ο γάμος γίνεται το 1994 σε ιδιωτική τελετή στη Δομινικανή Δημοκρατία και χωρίζουν το 1996.

Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ - Μάικλ Τζάκσον (Photo by Stephane Cardinale/Sygma via Getty Images)

Το Νοέμβριο του 1996 παντρεύεται τη Ντέμπι Ρόου, βοηθό δερματολόγου, που τον βοηθούσε με την νόσο της λεύκης από την οποία έπασχε. Αποκτούν δύο από τα τρία παιδιά του Τζάκσον, τον Πρινς (1997) και την Πάρις (1998). Ο Τζάκσον και η Ρόου χωρίζουν το 1999 και το τρίτο παιδί του, Πρίνς Μάικλ Τζάκσον Β' (Μπίγκι), γεννιέται από ανώνυμη παρένθετη μητέρα το 2002.

Ντέμπι Ρόου, Μάικλ Τζάκσον (Photo by Michel Dufour/WireImage)

Τα τελευταία χρόνια...

Τον Μάρτιο του 2009, ο Τζάκσον σε μια συνέντευξη Τύπου στην O2 Arena του Λονδίνου ανακοινώνει μια σειρά συναυλιών με τίτλο «This Is It» που αναμένεται να είναι η πρώτη μεγάλη σειρά συναυλιών από τότε που ολοκλήρωσε την HIStory Tour το 1997. Και όμως, αντί για μια νέα αρχή, έρχεται το οριστικό τέλος καθώς στις 25 Ιουνίου 2009, ο Τζάκσον σταματά να αναπνέει ενώ προσπαθούσε να κοιμηθεί υπό τη φροντίδα του Κόνραντ Μάρεϊ, του προσωπικού του γιατρού, ο οποίος είπε ότι έδωσε στον Τζάκσον ένα κοκέιλ φαρμάκων σε μια προσπάθεια να τον βοηθήσει να κοιμηθεί. Πολλοί θεώρησαν τον θάνατό του ως δολοφονία και οι περισσότερες κατηγορίες αφορούσαν τον Κόνραντ Μάρεϊ. Και κάπως έτσι, γράφεται η τελευταία σελίδα στη ζωή του θρύλου της ποπ, του οποίου η καλλιτεχνική επιρροή είναι ανυπέρβλητη μέχρι σήμερα.