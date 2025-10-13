Μάικλ Τζέι Φοξ για τη νόσο του Πάρκινσον: «Δεν περπατάω τόσο πολύ πια... είναι επικίνδυνο»

Ο αγαπημένος σταρ του «Back to the Future», Μάικλ Τζ. Φοξ, αποκάλυψε σε συνέντευξή του, ότι η νόσος του πάρκινσον που έχει διαγνωστεί από το 1991, τον έχει οδηγήσει να μην μπορεί πλέον να περπατά ελεύθερα, έχοντας υποστεί πολλαπλά κατάγματα όλα αυτά τα χρόνια.

Σημειώνεται ότι ο θρυλικός πρωταγωνιστής μάχεται με την ασθένεια από την ηλικία των 29 ετών. Δημοσιοποίησε την κατάστασή του το 1998 και έκτοτε μας ενημερώνει τακτικά, ενώ παραμένει η κινητήρια δύναμη πίσω από το ίδρυμα που έχει δημιουργήσει από το 2000.

Σε δηλώσεις του στην εφημερίδα «The Sunday Times» ο ηθοποιός αναφέρθηκε στην ιστορία των τραυματισμών του, αποκαλύπτοντας ότι τα πολλαπλά κατάγματα ξεκίνησαν ήδη από το απόγειο της καριέρας του όταν εκτελούσε επικίνδυνες σκηνές, όπως όταν γλιστρούσε από καπό αυτοκινήτων.

«Σε διάστημα τριών ετών έσπασα τον αγκώνα μου, το χέρι μου, έπαθα μια σοβαρή λοίμωξη στο χέρι και παραλίγο να χάσω το δάχτυλό μου» είπε ο Φοξ.

«Τώρα το παίρνω πιο χαλαρά, δεν περπατάω τόσο πολύ πια. Μπορώ να περπατήσω, αλλά δεν είναι όμορφο και είναι και λίγο επικίνδυνο» συμπλήρωσε.

Παρά τα προβλήματα υγείας συνεχίζει να είναι υποστηρικτής της έρευνας για τη νόσο του Πάρκινσον, ενώ το Ίδρυμα Michael J. Fox, έχει συγκεντρώσει πάνω από 2 δισεκατομμύρια δολάρια για τη χρηματοδότηση επιστημονικών ανακαλύψεων και θεραπειών. Επίσης συμμετείχε ως guest στην υποψήφια για Emmy σειρά, «Shrinking» του Apple TV, ενώ προωθεί το πέμπτο του βιβλίο «Future Boy».

«Βλέπω τη δουλειά άλλων ανθρώπων και αυτό με κάνει να πιστεύω ότι, ίσως, μπορέσω να βρω κάτι που μου ταιριάζει ως ηθοποιός και ως συγγραφέας», είχε δηλώσει στο «People» λίγες ημέρες νωρίτερα. «Και ως γονιός, σύζυγος και φίλος, έχω πολλά να κάνω ακόμα» πρόσθεσε.