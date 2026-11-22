Με τα δεσμά του γάμου ενώθηκαν η Μάιλι Σάιρους και ο Μαξ Μοράντο, το Σάββατο 21 Νοεμβρίου, σε μια ρομαντική τελετή στο Παλμ Σπρινγκς της Καλιφόρνια.

Η 33χρονη τραγουδίστρια και ο 28χρονος ντράμερ του συγκροτήματος Liily αντάλλαξαν όρκους δίπλα σε μια πισίνα, κάτω από μια καμάρα στολισμένη με λευκά λουλούδια, παρουσία αγαπημένων τους προσώπων.

Τα δάκρυα συγκίνησης της Μάιλι Σάιρους

Σε φωτογραφίες και βίντεο από την τελετή, η Μάιλι Σάιρους εμφανίζεται να σκουπίζει τα δάκρυά της την ώρα που ο αγαπημένος της διαβάζει τους γαμήλιους όρκους του.

Η τραγουδίστρια επέλεξε ένα λιτό, λευκό νυφικό με ανοιχτή πλάτη και είχε τα μαλλιά της πιασμένα σε κότσο, ενώ ο Μαξ Μοράντο φορούσε μαύρο κοστούμι.

Σύμφωνα με τα διεθνή δημοσιεύματα, ανάμεσα στους καλεσμένους βρίσκονταν η μητέρα της, Τις Σάιρους, η αδελφή της, Νόα, και ο πατέρας της, Μπίλι Ρέι Σάιρους.

🚨 EXCLUSIVE: Miley Cyrus was seen wiping a tear away from her face in emotional photos and video from her Palm Springs wedding ceremony … offering the first look of her stunning wedding dress. 🤍✨



🎥 BACKGRID pic.twitter.com/EUf3qXoYAY — TMZ (@TMZ) November 22, 2026

Η γνωριμία και ο αρραβώνας

Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2021 μέσα από ένα ραντεβού στα τυφλά και επιβεβαίωσε δημόσια τη σχέση του το 2022.

Ο αρραβώνας τους έγινε γνωστός τον Δεκέμβριο του 2025, όταν η τραγουδίστρια εμφανίστηκε με ένα εντυπωσιακό διαμαντένιο δαχτυλίδι στην πρεμιέρα της ταινίας «Avatar: Fire and Ash».

Την παραμονή του γάμου τους, οι δυο τους παρέθεσαν δείπνο για τα αγαπημένα τους πρόσωπα, με τα αρχικά «M+M» να κοσμούν το μενού.

Πρόκειται για τον δεύτερο γάμο της Μάιλι Σάιρους, η οποία είχε παντρευτεί τον ηθοποιό Λίαμ Χέμσγουορθ τον Δεκέμβριο του 2018. Το ζευγάρι χώρισε το 2019 και το διαζύγιό του οριστικοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2020.