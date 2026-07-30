Μαίνεται η φωτιά στα νότια του Ρεθύμνου - Οι φλόγες έφτασαν στο Φοινικόδασος της Πρέβελης

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην μεγάλη φωτιά που μαίνεται στην περιοχή Ασώματος Ρεθύμνου. Πλέον, επιχειρούν στο σημείο 72 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 3ης, 6ης και 19ης ΕΜΟΔΕ αλλά και της 3ης ΕΜΑΚ και 13 οχήματα.



Για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν 3 ελικόπτερα τα οποία λόγω των ισχυρών ανέμων αντιμετώπισαν σοβαρό πρόβλημα στη λήψη νερού λόγω αναταράξεων. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες του δήμου Ρεθύμνου. Για την πυρκαγιά έχουν κινητοποιηθεί δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.

Δεύτερη μέρα μάχης με τις φλόγες στο Ρέθυμνο – Drone αποτυπώνει τον πυκνό καπνό και την αδυναμία εναέριων ρίψεων pic.twitter.com/g4d4t5kdFI — Flash.gr (@flashgrofficial) July 30, 2026

Υπενθυμίζεται ότι:

- Στις 14:42 εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή Αμμούδι με κατεύθυνση προς Δρυμίσκο

- Στις 14:42 εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή Δαμνώνι με κατεύθυνση προς Πλακιά.

- Στις 14:35 εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή Λευκόγια με κατεύθυνση προς Ασώματο.

- Στις 13:59 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη Πρέβελης και Γιαννιού με κατεύθυνση προς Λευκόγια.

- Στις 13:48 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη Πρέβελης με κατεύθυνση προς Λευκόγια.

- Στις 13:25, για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Εικόνα από την περιοχή Γιαννιού

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4). Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που οι ριπές τους φτάνουν και τα 9 μποφόρ. Όπως γίνεται αντιληπτό, οι θυελλώδεις άνεμοι είναι μεγάλος αντίπαλος των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Υπάρχουν πληροφορίες ότι αρκετά χωριά έχουν μείνει χωρίς ρεύμα από το πέρασμα της πύρινης λαίλαπας.

ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΣΤΗ ΚΡΗΤΗ / 2η ΗΜΕΡΑ (ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ / EUROKINISSI)

Η φονική πυρκαγιά συνεχίζει να κατακαίει περιοχές στο νότιο Ρέθυμνο, προκαλώντας συναγερμό στην Πυροσβεστική και στις τοπικές Αρχές. Όπως έγινε γνωστό στην έκτακτη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στις φωτιές στην Κρύα Βρύση και στον Ασώματο Ρεθύμνου, επιχειρούν συνολικά 296 πυροσβέστες με 15 ομάδες δασοκομάντος και 66 οχήματα.

Η φωτιά μπήκε στο Φοινικόδασος

Συναγερμός σήμανε και στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης στο Ρέθυμνο, όταν το πύρινο μέτωπο απείλησε ακόμη και το εμβληματικό φοινικόδασος της περιοχής. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπάρχουν εικόνες και βίντεο που δείχνουν τις φλόγες να έχουν μπει μέσα στο δάσος αλλά και στην παραλία της Πρέβελης.

Υπάρχουν εικόνες που δείχνουν μέρος του δάσος κατεστραμμένο από τη φωτιά.

Όπως δήλωσε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης, Γιώργος Τσαπάκος, νωρίτερα το μεσημέρι η κατάσταση ήταν εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς οι φλόγες άγγιξαν το φοινικόδασος της Πρέβελης. Ωστόσο, από αργά το απόγευμα η εικόνα είναι αισθητά καλύτερη, με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να συνεχίζουν τη μάχη για την οριοθέτηση της πυρκαγιάς.

EUROKINISSI

Παράλληλα, ολοκληρώθηκε με επιτυχία επιχείρηση απεγκλωβισμού πολιτών από την παραλία της Πρέβελης, όπου εξαιτίας της πυρκαγιάς και των δυσμενών συνθηκών κρίθηκε αναγκαία η απομάκρυνσή τους διά θαλάσσης. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες, με βόρειους ανέμους έντασης 8 μποφόρ. Συνολικά απεγκλωβίστηκαν 51 άτομα από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, με τη συνδρομή δύο ιδιωτικών σκαφών. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης και είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Στην περιοχή παραμένουν σε επιφυλακή ένα ναυαγοσωστικό σκάφος και δύο ιδιωτικά σκάφη, ενώ μεταβαίνει και σκάφος της δύναμης FRONTEX, προκειμένου να συνδράμει εφόσον απαιτηθεί. Παρά τη βελτιωμένη εικόνα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν στην περιοχή, καθώς οι ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.

EUROKINISSI

Προσαγωγές

Παράλληλα, είναι σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για τα αίτια που προκλήθηκαν. Από την πρώτη μέρα που ξέσπασε η πυρκαγιά, έφτασε στην Κρήτη από την Αθήνα Ειδικό Κλιμάκιο που συνεργάζεται με το τοπικό ΑΚΑΕΕ (Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού). Εκτός από τις έρευνες που διεξάγει η Πυροσβεστική, γίνονται έρευνες και από την Αστυνομία και σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive.gr, έχουν γίνει κάποιες προσαγωγές από την περιοχή της Κρύας Βρύσης, αλλά και από άλλες, κοντά στο μέτωπο της φονικής πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μεταξύ των προσαχθέντων είναι και κάποια συγγενικά πρόσωπα που συνδέονται με ποινική υπόθεση του Ηρακλείου. Ο ένας αφέθηκε ελεύθερος κι άλλος έχει συλληφθεί για ένα όπλο που βρέθηκε.