Μαίνεται η φωτιά στην Πέτρα Βοιωτίας: Ήχησε το 112 - Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής

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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το μεσημέρι του Σαββάτου (27/6), λίγο μετά τις 13:30 περίπου όταν ξέσπασε φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Πέτρα Βοιωτίας.

Οι δύσκολες καιρικές συνθήκες δυσχεραίνουν το έργο κατάσβεσης της πυρκαγιάς, εξαιτίας των πολύ ισχυρών ανέμων, με τις δυνάμεις που επιχειρούν στο μέτωπο να ενισχύονται.

Πλέον, βρίσκονται στο σημείο 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή υπάρχει και από υδροφόρες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στην Πέτρα Βοιωτίας. Επιχειρούν 45 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 6 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 27, 2026

Μάλιστα, στις 14:30 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων της περιοχής Πέτρα προς τη Λιβαδειά.

Σύμφωνα με την αρχική ενημέρωση της υπηρεσίας, για την αντιμετώπισή της επιχειρούσαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο ενώ συνδρομή παρείχαν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Σημειώνεται πως, καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Βοιωτίας έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.