Μαίνεται το beef Τσατραφύλλια-Μαρουσάκη: «Μην επιτρέπετε σε κανέναν να σας οδηγήσει στον βούρκο του»

Το beef ανάμεσα στον Γιώργο Τσατραφύλλια και τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, με αφορμή την πρόσφατη ψυχρή εισβολή στη χώρα μας, συνεχίζεται, με τις... μπηχτές ανάμεσα στους δύο μετεωρολόγους να είναι συνεχείς.



Όλα ξεκίνησαν με τις προγνώσεις του Κλέαρχου Μαρουσάκη, ο οποίος τις προηγούμενες ημέρες με συνεχείς δημοσιεύσεις στα social media, αλλά και μέσω των εμφανίσεών του στο Open, έκανε λόγο για «πολική φωτοβολίδα» και μιλούσε ακόμη και για χιόνια στην Αττική.



Στο ίδιο διάστημα, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας ήταν πιο συγκρατημένος. Ωστόσο τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026, με ανάρτησή του στο Facebook έριξε ένα... φαρμακερό βέλος προς την πλευρά του Κλέαρχου Μαρουσάκη.



«Όπως αναμενόταν, η φωτοβολίδα εξελίσσεται σε στρακαστρούκα», έγραψε ο μετεωρολόγος του Alpha.



Η σπόντα του ωστόσο δεν πέρασε αναπάντητη από τον Κλέαρχο Μαρουσάκη. «Τις αρρωστημένες καταστάσεις τις αντιμετωπίζω με χαμόγελο. Μην επιτρέπετε σε κανέναν να σας οδηγήσει στον βούρκο του! Καλή συνέχεια στην όμορφη ημέρα σας!», έγραψε χαρακτηριστικά στο Facebook ο μετεωρολόγος του Open, συνοδεύοντας την ανάρτηση με μια φωτογραφία του με πλατύ χαμόγελο.