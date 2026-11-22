Νέα προειδοποίηση απηύθυνε στο Ιράν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ λέγοντας ότι είναι διατεθειμένος να διατάξει στρατιωτικές επιθέσεις μετά την Πρωτοχρονιά, εάν οι δύο χώρες δεν καταλήξουν σε συμφωνία, ενώ χαρακτήρισε «ανούσιες» τις συνεχιζόμενες διπλωματικές συνομιλίες με την Τεχεράνη.

«Όλα αυτά είναι ανοησίες»

Σε δηλώσεις του την Κυριακή στο δίκτυο Fox News, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ κατηγόρησε τους διαπραγματευτές του Ιράν ότι κωλυσιεργούν, ενώ παράλληλα συνεχίζουν να κλιμακώνουν τις εχθροπραξίες μετά τις αμερικανικές εκλογές.

«Είναι πιο επιθετικοί τώρα απ’ ό,τι πριν από τις εκλογές», δήλωσε εμφαντικά ο Τραμπ, χαρακτηρίζοντας τους Ιρανούς αξιωματούχους «επαγγελματίες στις υπεκφυγές».

«Μιλούν συνέχεια, το μόνο που κάνουν είναι να μιλούν, αλλά όλα αυτά είναι ανοησίες», πρόσθεσε σε έντονο ύφος.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται την ώρα που οι ΗΠΑ διατηρούν ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια, εν μέσω ευρύτερων συγκρούσεων στα Στενά του Ορμούζ, και καθώς ο Τραμπ προέβλεψε ότι τα εκατέρωθεν αντίποινα μεταξύ αμερικανικών και ιρανικών δυνάμεων θα συνεχιστούν.

Trump told Fox News he is "inclined" to resume strikes against Iran after the new year if no deal is reached. pic.twitter.com/AYSZhlIT1o — Clash Report (@clashreport) November 22, 2026

«Ελπίζω να το κάνουν»

Ο Τραμπ προκάλεσε επίσης την Τεχεράνη να αμφισβητήσει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό.

«Ελπίζω να το κάνουν, θα καταλήξουν όλοι στον πάτο της θάλασσας, όπως και το υπόλοιπο ναυτικό τους», είπε χαρακτηριστικά αναφερόμενος στο ενδεχόμενο οι ιρανικές δυνάμεις να δοκιμάσουν να σπάσουν τον αποκλεισμό.

Την ίδια στιγμή, οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις έχουν αναζωπυρωθεί σε αρκετές ιρανικές πόλεις και ο Τραμπ ερωτηθείς για το νέο κύμα αναταραχών στο εσωτερικό της χώρας, έστειλε ένα άμεσο μήνυμα στους διαδηλωτές: «Συνεχίστε να διαδηλώνετε».