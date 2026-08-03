Μαίνονται οι φωτιές στη Δυτική Αττική: 112 για εκκένωση στην Ψάθα - Καίγονται σπίτια

Για τέταρτο συνεχόμενο 24ωρο οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν σκληρή μάχη με το πύρινο μέτωπο στη Δυτική Αττική, το οποίο εκδηλώθηκε αρχικά στη Βοιωτία και στη συνέχεια πέρασε στην Αττική, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση.

Νωρίτερα, ενεργοποιήθηκε δύο φορές το 112, καλώντας τους κατοίκους των περιοχών Κανδήλι, Άνω Βλυχάδα, Άγιος Κωνσταντίνος, Βιομηχανική Περιοχή Μεγάρων και Παπά Περιβόλι να απομακρυνθούν άμεσα για λόγους ασφαλείας.

Μάλιστα, η ανεξέλεγκτη πλέον φωτιά έχει φτάσει στα πρώτα σπίτια του οικισμού της Ψάθας παραδίνοντάς τα στις φλόγες, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις, εναέριες και επίγειες, να κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες να την περιορίσουν.

Παράλληλα, μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι της περιοχής για να απομακρυνθούν για να κινηθούν προς τα Μέγαρα.

Σύμφωνα με κατοίκους που μίλησαν στην ΕΡΤ, μια μικρή εστία φωτιάς σε μερικά πεύκα ήταν αρκετή ώστε μέσα σε λίγα μόλις λεπτά η φωτιά να ξαναφουντώσει, να ενωθεί με άλλες εστίες και να αρχίσει να κατακαίει τα πάντα.

⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Ψάθα της Περιφερειακής Ενότητας #Δυτικής_Αττικής απομακρυνθείτε μέσω #Αλεποχωρίου προς #Μέγαρα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) August 3, 2026

Επιχειρούν μεγάλες δυνάμεις

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν ισχυρότατες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 450 πυροσβέστες, 126 πυροσβεστικά οχήματα και 22 πεζοπόρα τμήματα. Παράλληλα, συνδράμουν εθελοντές και μεγάλος αριθμός υδροφόρων οχημάτων, ενώ από αέρος επιχειρούν 16 αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα χρησιμοποιείται για τον συντονισμό των εναέριων μέσων.

Την ίδια ώρα, οι επίγειες δυνάμεις, με τη βοήθεια χωματουργικών μηχανημάτων, δημιουργούν αντιπυρικές ζώνες, επιδιώκοντας να περιορίσουν την εξάπλωση της φωτιάς και να προστατεύσουν κατοικημένες περιοχές.

Στην επιχείρηση συνδράμει και η ομάδα «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ», ενώ υδροφόρες και μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί από τις Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας.

Παράλληλα, μηχανήματα της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών συνεχίζουν τις εργασίες διάνοιξης αντιπυρικών ζωνών σε στενή συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία, ενισχύοντας την προσπάθεια περιορισμού του μετώπου.