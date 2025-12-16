Μαίρη Εσκενάζυ: «Είμαι όπως κάθε σύζυγος που χάνει τον -εδώ και 45 χρόνια- σύζυγό της»

Η Μαίρη Εσκενάζυ μίλησε τηλεφωνικά στην εκπομπή “Αλήθειες με τη Ζήνα” και περιέγραψε τις τελευταίες στιγμές του αγαπημένου της Αλμπέρτο που έφυγε από τη ζωή στα 73 του χρόνια χτυπημένος από τον καρκίνο…

«Είμαι όπως κάθε σύζυγος που χάνει τον εδώ και 45 χρόνια σύζυγό της! Ήμουν εκεί την τελευταία στιγμή, όχι μόνο εγώ, όλη η οικογένεια και οι φίλοι. Όλοι αυτοί που τον αγαπούσαν ήταν εκεί τα ξημερώματα».

Το έργο του

Η χήρα του ηθοποιού μίλησε για το έργο που αφήνει ο άντρας της πίσω του, ένα σημαντικό έργο με αρκετή αγάπη για την πατρίδα του, τη Θεσσαλονίκη. «Το μόνο που τον ενδιέφερε ήταν η οικογένειά του, η δουλειά του και να γράφει τα βιβλία του. Είχε τα παιδιά του και τα άλλα του παιδιά, τα βιβλία του. Κλεινόταν στο δωμάτιό του και έγραφε.

Έχει γράψει ένα τεράστιο έργο με 2.500 σελίδες, ένα αφιέρωμα στη Θεσσαλονίκη από τις αρχές του αιώνα μέχρι το 1945, έχει γράψει το “Άρωμα της πόλης”, πάλι αφιερωμένο στη Θεσσαλονίκη γιατί ήταν η γενέτειρά του και τη λάτρευε την πόλη του. Τα παιδιά μας συνεχίζουν το έργο του».

«Είχε μια ευγένεια ευρωπαϊκή»

Η Μαίρη Εσκενάζυ αναφέρθηκε επίσης και στον ευγενικό χαρακτήρα του λατρεμένου της συζύγου με τον οποίο πέρασαν μαζί μια ζωή! «Ήμασταν από παιδιά μαζί. Ήταν πολύ ευγενής, είχε μια ευγένεια έξω από την Ελλάδα, ευρωπαϊκή θα έλεγε κανείς, γιατί είχε και στοιχεία τέτοια. Οι γονείς του είχαν ζήσει στο εξωτερικό και είχε λεπτά αισθήματα».