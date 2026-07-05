Η Μαίρη Βυτινάρος αποφάσισε να βάλει τέλος στα σενάρια που τη συνέδεαν με τον Κώστα Φραγκολιά, αποκαλύπτοντας πως, αν και οι δυο τους γνωρίστηκαν και επικοινώνησαν, η σχέση τους δεν προχώρησε ποτέ πέρα από το φιλικό επίπεδο.

Μιλώντας στην εκπομπή «Weekend Live», το μοντέλο αποκάλυψε μάλιστα πως αυτή την περίοδο υπάρχει ένας νέος άνθρωπος στη ζωή της, με τον οποίο είναι πολύ ευτυχισμένη.

«Με τον Κώστα μιλήσαμε και έμεινε εκεί»

Αναφερόμενη στον Κώστα Φραγκολιά, η Μαίρη Βυτινάρος ξεκαθάρισε πως το μεταξύ τους ενδιαφέρον δεν εξελίχθηκε σε σχέση.

«Μιλήσαμε και έμεινε εκεί. Είμαστε φίλοι. Αυτή την περίοδο είμαι ερωτευμένη! Είναι κάτι πολύ φρέσκο και μου αρέσει», είπε χαρακτηριστικά, βάζοντας τέλος στις σχετικές φήμες.

Η εμπειρία της στο J2US

Η Μαίρη Βυτινάρος μίλησε και για τη συμμετοχή της στο J2US, εξηγώντας πως ήταν μια εμπειρία που δεν περίμενε ότι θα απολαύσει τόσο.

«Μου άρεσε πάρα πολύ που συμμετείχα στο J2US και δεν το περίμενα, γιατί γενικά δεν μπορώ να τραγουδάω μπροστά σε ανθρώπους. Έμαθα κάποια πράγματα και μου άφησε πολύ ωραία γεύση», ανέφερε.

Παράλληλα, στάθηκε και στην επαγγελματική της πορεία, δηλώνοντας ευγνώμων για όσα έχει καταφέρει μέχρι σήμερα, αλλά και για τις ευκαιρίες που της έχουν δοθεί τα τελευταία χρόνια.

Η Μαίρη Βυτινάρος ζει πλέον μόνιμα στην Ελλάδα, συνεχίζοντας τις επαγγελματικές της δραστηριότητες στον χώρο της μόδας και της τηλεόρασης, ενώ, όπως αποκάλυψε, διανύει και μια ιδιαίτερα όμορφη περίοδο στην προσωπική της ζωή.