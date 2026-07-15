Maitr & Margarita Santorini: Το bistronomy της Θεσσαλονίκης στο ηφαιστειακό terroir του Domes Novos

Η γαστρονομική ταυτότητα της Σαντορίνης αποκτά μια νέα, ουσιαστική έκφραση μέσα από το Maitr & Margarita, το wine bistro που φιλοξενείται στο Domes Novos Santorini, Autograph Collection και επαναπροσδιορίζει τη σύγχρονη ελληνική bistronomy μέσα από μια βαθιά βιωματική σχέση με τον τόπο, την πρώτη ύλη και τη χαρά του μοιράσματος.

Γεννημένο στη Θεσσαλονίκη το 2015 από τον σεφ Σωκράτη Μπεληγιάννη και την Καλλιρρόη Αποίκου, το Maitr & Margarita έχει ήδη διαγράψει μια δεκαετή πορεία συνέπειας και γαστρονομικής ωριμότητας, χτίζοντας μια φιλοσοφία που βασίζεται στη λιτότητα, την καθαρότητα των γεύσεων και τον απόλυτο σεβασμό στο προϊόν. Στη Σαντορίνη, το concept βρίσκει ένα φυσικό επόμενο κεφάλαιο, συνομιλώντας με το ηφαιστειακό τοπίο, τις κυκλαδίτικες παραδόσεις και τον ρυθμό του νησιού.

Στο Maitr & Margarita, το φαγητό δεν αντιμετωπίζεται ως μια αυστηρή fine dining εμπειρία, αλλά ως μια τελετουργία συντροφικότητας. Τα πιάτα προορίζονται να μπαίνουν στο κέντρο του τραπεζιού, επαναφέροντας την ελληνική κουλτούρα του sharing και της φροντίδας μέσα από το φαγητό. Η ατμόσφαιρα είναι fine casual, ανεπιτήδευτη αλλά προσεγμένη, με έναν αυθεντικό χαρακτήρα που δίνει χώρο στις γεύσεις, στο κρασί και στην στιγμή.

Η κουζίνα του εκφράζει μια σύγχρονη εκδοχή της ελληνικής γαστρονομίας, όπου η τεχνική λειτουργεί διακριτικά, αφήνοντας την πρώτη ύλη να πρωταγωνιστήσει. Το μενού βασίζεται στην εποχικότητα και τη διαθεσιμότητα των προϊόντων από μικρούς παραγωγούς, ψαράδες και κτηνοτρόφους του νησιού και των Κυκλάδων.

Ανάμεσα στα πιάτα που αποτυπώνουν τη φιλοσοφία του Maitr & Margarita ξεχωρίζουν το carpaccio ημέρας με πίκλες και ραπανάκι, οι ντοματοκεφτέδες με μπακαλιάρο και φάβα, το χταπόδι με ξίδι Ασύρτικου και γλυκόξινη σάλτσα, αλλά και οι χειροποίητες πάστες των νησιών με τόνο, γαρίδα και bottarga. Οι γεύσεις είναι άμεσες, ισορροπημένες και βαθιά ελληνικές, με μια δημιουργική ματιά που παραμένει πάντοτε ουσιαστική και όχι επιτηδευμένη.

Ξεχωριστό ρόλο κατέχει και η wine list, η οποία εστιάζει στο ηφαιστειακό terroir της Σαντορίνης και στις γηγενείς ελληνικές ποικιλίες, παρουσιάζοντας φυσικές και βιοδυναμικές ετικέτες μικρής παραγωγής, πολλές από τις οποίες δύσκολα συναντά κανείς εκτός οινοποιείου. Το κρασί λειτουργεί ως οργανική συνέχεια του φαγητού, δημιουργώντας έναν συνεχή διάλογο ανάμεσα στο ποτήρι και το πιάτο.

Με θέα στο αιγαιοπελαγίτικο τοπίο, από το μοναδικό rooftop του εστιατορίου, και με πυρήνα τη φιλοσοφία της αυθεντικής ελληνικής φιλοξενίας, το Maitr & Margarita στο Domes Novos Santorini προσφέρει μια εμπειρία που ισορροπεί ανάμεσα στην απλότητα και τη γαστρονομική ακρίβεια. Έναν προορισμό όπου η σύγχρονη ελληνική κουζίνα εκφράζεται με ουσία, συναίσθημα και βαθιά αίσθηση του τόπου.

Πληροφορίες & Κρατήσεις

Το Maitr & Margarita Santorini προσκαλεί τους επισκέπτες να ανακαλύψουν μια πλευρά της ελληνικής γαστρονομίας που είναι άμεση, γεμάτη αυτοπεποίθηση και, πάνω απ' όλα, φιλόξενη.

domesresorts.com │ Domes Novos Santorini │ Θόλος, Οία │ Σαντορίνη │ +30 2286 186 680