Μακαλιάς: «Με τη γυναίκα μου είχαμε επικοινωνία με δικούς μας ανθρώπους που έχουν φύγει από τη ζωή»

Ο Δημήτρης Μακαλιάς ήταν καλεσμένος στο «Καλύτερα Αργά» του Action 24 και μίλησε στην Αθηναΐδα Νέγκα για τα 15 χρόνια που είναι στη ζωή της Αντιγόνης Ψυχράμη και πώς κατάφεραν όλο αυτό το διάστημα να διατηρήσουν τη σχέση τους ζωντανή. «Με την Αντιγόνη είμαστε τώρα 15 χρόνια μαζί. Μπορώ και το θέλω να είμαστε μαζί και μου φαίνεται ότι αυτά τα 15 χρόνια πραγματικά είναι μια πενταετία maximum. Δηλαδή μετράμε πια τα χρόνια των παιδιών για να καταλάβουμε ότι είμαστε πολλά χρόνια μαζί. Ξαφνικά βρίσκεται ένας άνθρωπος στη ζωή σου που καταλαβαίνεις από το πρώτο δευτερόλεπτο ότι είναι για να είστε μαζί. Βιώσαμε κρίσεις τεράστιες, ήρθαν παιδιά στη ζωή μας, είχαμε τσακωθεί σε πάρα πολλές φάσεις, αλλά κάτι μας κρατάει. Έχουμε βρει έναν μηχανισμό όπου η αγάπη μας δένει πολύ περισσότερο από την καθημερινότητα.

Μέσα σε έναν γάμο βέβαια υπάρχει και μοναξιά. Τη βιώνω από την ώρα που γεννήθηκα τη μοναξιά. Είμαι πολύ μοναχικός, μου αρέσει η μοναξιά μου, μου αρέσει να έχω χρόνο μόνος μου. Και μπορείς να τη βιώσεις τη μοναξιά όντας σε μια σχέση. Δεν είναι κακό, δεν είναι λάθος. Όταν είμαι μόνος σχεδόν θα αλλάξω όλο το σπίτι. Θα πάω στο γραφείο μου, θα φτιάξω τα πράγματά μου, θα δω τα βιβλία μου, θα τα χωρίσω, θα μπω σε όλα μου τα mail τρεις μήνες πριν να τα ξαναφέρω βόλτα να δω τι έχω χάσει, θα πάω στο συρτάρι μου να φτιάξω τα ρούχα, μπορεί να μαγειρέψω κάτι που το κάνω μια φορά στα 10 χρόνια πια… Γενικότερα θα ασχοληθώ με δικά μου πράγματα που θα με φέρουν σε μια συναισθηματική ισορροπία. Και για μένα συναισθηματική ισορροπία θα έρθει μέσα από τακτοποίηση».

«Όταν η Αντιγόνη δει μια ρωγμή, θα έρθει να τη φωτίσει»

«Όση ώρα σιδερώνω κάνω τα τηλεφωνήματα που δεν κάνω όλη την άλλη ώρα που δεν θέλω να χάνω χρόνο και κάνω όνειρα για το μέλλον. Όνειρα κάνω κι όταν με την Αντιγόνη περπατάμε το καλοκαίρι, όταν κάνουμε δέκα χιλιόμετρα. Φεύγουμε από το σπίτι που έχουμε νοικιάσει στην Κεφαλονιά και κάνουμε διαδρομή μέσα στο βουνό. Εκεί λέμε τις μεγαλύτερες αλήθειες. Είμαστε μόνοι μας, εμείς και η φύση, ξέρουμε ότι έχουμε δρόμο μπροστά μας, έχουμε μιάμιση ώρα μοναξιάς οι δυο μας. Ολομόναχοι μαζί.

Στις βόλτες αυτές έχουμε χαθεί, στον γάμο όχι! Έχω τη χαρά και την τύχη να έχω έναν άνθρωπο δίπλα μου ο οποίος με το που δει μια ρωγμή θα έρθει να τη φωτίσει. Δεν θα την αφήσει, δεν θα τα σκεπάσει κάτω από το χαλάκι τα πράγματα, όσο επώδυνο και δύσκολο είναι για τους άλλους, η Αντιγόνη είναι εκεί να πει περίμενε, εδώ έχουμε ένα θέμα, εδώ κάτι αποφεύγουμε, εδώ κάτι κάνουμε, εδώ η σχέση δεν πάει καλά. Περάσαμε για κάποιους μήνες από έναν σύμβουλο σχέσεων. Μαγικό. Ακόμα λέμε ατάκες που μας είχε πει τότε ο ψυχοθεραπευτής.

Εκεί ανακαλύψαμε πάρα πολλά πράγματα. Το πρώτο πράγμα που αντικρίσαμε ήταν ο εαυτός μας. Παρόλο που πήγαμε ως ζευγάρι για να λύσουμε δικά μας θέματα είδαμε τα προσωπικά του θέματα ο καθένας και πώς αυτά αντανακλώνται μέσα στη σχέση. Οπότε συνειδητοποιήσαμε ότι το θέμα δεν ήμασταν εμείς μαζί ως ζευγάρι, ήμασταν ο καθένας προσωπικά τι κουβαλάει και αυτό μας έκανε το μεγαλύτερο καλό».

«Ήταν συγκλονιστική εμπειρία, κλαίγαμε όλοι σαν μωρά»

Ο ηθοποιός αποκάλυψε και την επικοινωνία που είχε με δικούς του ανθρώπους που έχουν φύγει από τη ζωή και εξήγησε γιατί αποφάσισε να κλείσει αυτή την πύλη. «Είχαμε επικοινωνία και εγώ και η γυναίκα μου με δικούς μας ανθρώπους που έχουν φύγει από τη ζωή. Είπαν πράγματα που τα ξέραμε μόνο εμείς και πράγματα που δεν τα ήξερε ούτε η γυναίκα μου, κανένας από την παρέα που ήταν εκεί. Με σόκαρε πάρα πολύ. Στη δική μου περίπτωση, ο δικός μου άνθρωπος έβλεπε την παρουσία μου, έβλεπε πού είμαι και τι κάνω. Άλλες ενέργειες δεν έβλεπαν την πορεία των πραγμάτων, είχαν μείνει εκεί όπου έφυγαν, οπότε φαντάζομαι ότι δεν μπορεί να ισχύει με όλες τις περιπτώσεις το ίδιο. Νομίζω ότι έχει να κάνει με το πώς καλεί κανείς την ενέργεια, πώς διαχειριζόμαστε εμείς την ενέργεια και τη φέρνουμε κοντά μας.

Πριν από αυτή την εμπειρία ήμουν πάρα πολύ αρνητικός με όλη αυτή την επικοινωνία με μία ενέργεια, με ένα πνεύμα. Έλεγα δεν μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο και όταν το έζησα, έπαθα σοκ. Αλήθεια, διαλύθηκε το είναι μου και είπα μπορούμε να το κάνουμε μια δεύτερη φορά το επόμενο βράδυ για να δω αν ισχύει ξανά αυτό ή αν ήταν τυχαίο; Και συνέβη ξανά. Οπότε όταν το επιβεβαίωσα, είπα κιόλας ότι δεν θα το ξανακάνω ποτέ, γιατί άνοιξα μια πύλη η οποία είναι τεράστια και μετά είχα έντονη την ανάγκη να το ξανακάνω.

Στη δική μου περίπτωση χρησιμοποίησα αυτό το ποτηράκι με τα γράμματα, το οποίο μπορεί να επικοινωνεί με λέξεις τις οποίες γράφει. Είναι μια διαδικασία που χρειάζεται έναν άνθρωπο που ξέρει και πώς μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο και συνέβη. Η γυναίκα μου το είχε ξαναζήσει πιο παλιά και το πίστευε. Εγώ δεν το πίστευα. Και άτομα που δεν συμμετείχαν καθόλου στη διαδικασία γιατί φοβόντουσαν και έμειναν απέξω παρατηρητές, βιώσαμε μια συγκλονιστική εμπειρία που κλαίγαμε όλοι σαν μωρά παιδιά με μια κατάσταση την οποία δεν μπορούμε να εξηγήσουμε με λόγια, αλλά ήταν πραγματικά μια τομή στο να πιστεύω ότι δεν χανόμαστε».