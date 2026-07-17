Μακάβρια κρυψώνα: Έκρυβε τα ναρκωτικά σε μνήμα συγγενικού του προσώπου

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Mία απίστευτη «καβάτζα» φέρεται να είχε ένας 36χρονος για να κρύβει ναρκωτικές ουσίες. Όπως αποκάλυψε έρευνα της Αστυνομίας, μετέτρεψε το μνήμα συγγενικού του προσώπου σε κρύπτη ναρκωτικών, τοποθετώντας ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης μέσα σε αποθηκευτικό χώρο (του μνήματος).

Αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών Βέροιας πραγματοποίησαν, το απόγευμα της Πέμπτης (16/7), έρευνα στα κοιμητήρια, που βρίσκονται σε οικισμό του δήμου Αλεξάνδρειας, όπου εντόπισαν στο παραπάνω σημείο 38,18 γραμμάρια της συγκεκριμένης ναρκωτικής ουσίας και δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας.

Τα ναρκωτικά και οι ζυγαριές κατασχέθηκαν, ενώ ο 36χρονος συνελήφθη για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών.

Δείτε βίντεο από την επιχείρηση που αναρτήθηκε στην επίσημη σελίδα της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας στο facebook: