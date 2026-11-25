Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην Πάτρα, όταν εντοπίστηκε σακούλα με αντικείμενα που παραπέμπουν σε ανθρώπινα οστά μέσα και γύρω από κάδο απορριμμάτων, στη διασταύρωση των οδών Κορίνθου και Μιαούλη.

Σύμφωνα με το pelop.gr, ορισμένα από τα ευρήματα βρίσκονταν έξω από τον κάδο, ενώ άλλα είχαν καταλήξει ακόμη και στο οδόστρωμα.

Το περιστατικό έγινε αντιληπτό από κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι ενημέρωσαν τις Αρχές. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, ενώ κλήθηκε και κλιμάκιο της Σήμανσης, το οποίο προχώρησε στην καταγραφή και φωτογράφιση των ευρημάτων, συλλέγοντας στοιχεία για την υπόθεση.

Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο αν πρόκειται πράγματι για ανθρώπινα οστά ή για ιατρικό σκελετό που απορρίφθηκε στον κάδο. Οι αρμόδιες Αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των απαραίτητων εξετάσεων, προκειμένου να διαπιστωθεί η προέλευση των ευρημάτων και να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκαν στο σημείο.