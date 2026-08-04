Μακάβριο εύρυμα στη Σφακτηρία: Ανθρώπινο κρανίο εντοπίστηκε κοντά στην ακτή

Συναγερμός σήμανε στις λιμενικές Αρχές της Πύλου, μετά τον εντοπισμό ανθρώπινου κρανίου στη θαλάσσια περιοχή της νήσου Σφακτηρίας, στον όρμο του Ναβαρίνου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, οι Αρχές ενημερώθηκαν τις απογευματινές ώρες της Δευτέρας για την ύπαρξη ανθρώπινων οστών κοντά στην ακτή, στη θαλάσσια περιοχή της Σφακτηρίας, στον Δήμο Πύλου – Νέστορος.

Άμεσα στο σημείο μετέβησαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, τα οποία εντόπισαν και περισυνέλεξαν ένα ανθρώπινο κρανίο.

Το εύρημα πρόκειται να αποσταλεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πελοποννήσου, όπου θα υποβληθεί σε ιατροδικαστική εξέταση, προκειμένου να διαπιστωθούν η ταυτότητα του ατόμου και οι συνθήκες υπό τις οποίες κατέληξε στη συγκεκριμένη περιοχή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος:

«Τις απογευματινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Πύλου για την ύπαρξη οστών στη θαλάσσια περιοχή ν. Σφακτηρίας όρμου Ναβαρίνου του Δήμου Πύλου Νέστορος, πλησίον της ακτής. Άμεσα, στο σημείο μετέβησαν στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., όπου εντόπισαν και περισυνέλλεξαν ένα ανθρώπινο κρανίο, το οποίο πρόκειται να αποσταλεί στην αρμόδια Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πελοποννήσου προς διενέργεια ιατροδικαστικής πραγματογνωμοσύνης. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Πύλου».

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο Πύλου, το οποίο εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα.