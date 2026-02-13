Μακέδος: Έχω υποστεί bullying - Έλεγαν στη μητέρα μου «Κρίμα το παιδί να ‘ναι χοντρό, θα πεθάνει»

Τον ηθοποιό Κώστα Μακέδο συνάντησε μεταξύ άλλων ο Σταύρος Θεοδωράκης στην εκπομπή «Πρωταγωνιστές» που ήταν αφιερωμένη στις «θεραπείες αδυνατίσματος υπό το βάσανο της επιστήμης».

Ο ηθοποιός είναι πια καθηλωμένος σε μια πολυθρόνα, αφού έχει ξεπεράσει τα 150 κιλά και τα πόδια του δεν τον κρατούν. Ο παρουσιαστής τον συνάντησε την ημέρα που θα ξεκινούσε τις ενέσιμες θεραπείες αδυνατίσματος του προγράμματος «Προλαμβάνω» του υπουργείου Υγείας και στόχος του, όπως είπε, είναι να μπορέσει πάλι κάποια στιγμή να βγει επιτέλους από το σπίτι.

«Όλα σήμερα στο σπίτι μου λειτουργούν με τηλεκοντρόλ. Και η σόμπα με τηλεκοντρόλ, τα φώτα με τηλεκοντρόλ, όλα, γιατί δεν μπορώ να κουνηθώ. Το όνειρο της ιατρικής το άφησα γιατί, σαν φοιτητής εδώ, λεφτά δεν υπήρχαν και έκανα δουλειές του ποδαριού για να μπορώ να πληρώνω το ενοίκιο και να ζω. Η υποκριτική προέκυψε όταν βρέθηκα σε κάποιο γύρισμα ως κομπάρσος» παραδέχθηκε.

Όπως αποκάλυψε, είχε άλλα όνειρα για το επάγγελμα που θα ακολουθούσε. «Ήθελα να γίνω γιατρός, αλλά η ζωή έχει εκπλήξεις και έγινε μια εκτροπή. Χειρουργός ήθελα να γίνω, μπορεί να κατέληγα και χειρουργός παχυσαρκίας. Από παιδί ήμουν παχύς αλλά στις ταινίες, ίσα ίσα, δυσκολεύονταν πάντα να με προλάβουν στο περπάτημα. Ήμουν πάντα ευκίνητος και αεικίνητος, τώρα κατέληξα ακίνητος.

Σαν πιτσιρικάς έχω υποστεί πολύ bullying, πολύ. Απίστευτο. Κατεβαίναμε με τη μητέρα μου στην Καβάλα για ψώνια, γιατί από κει κατάγομαι, σταματούσαν γνωστοί και φίλοι και κάθε φορά η επωδός της συνάντησης ήταν η εξής. «Το παιδί είναι κρίμα να ‘ναι τόσο χοντρό, θα πεθάνει». Αυτό άκουγα από τότε».