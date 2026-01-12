Μακελειό σε γήπεδο 5Χ5 στο Εκουαδόρ - Εν ψυχρώ εκτελέσεις από μαφιόζικη συμμορία (Σκληρές εικόνες)

Ένα σοκαριστικό βίντεο από το Εκουαδόρ ήρθε στο φως της δημοσιότητας. Ένοπλοι άνδρες ντυμένοι σαν αστυνομικοί εισέβαλαν σε βοηθητικό γήπεδο 5Χ5 κατά τη διάρκεια αγώνα και δολοφόνησαν εν ψυχρώ τρεις άνδρες.

#Mocolí #Samborondón

3 personas fueron asesinadas por sujetos que ingresaron portando fusiles y dispararon a discreción.

El ataque se registró en la etapa Golf Club.

Miembros policiales llegaron al punto.#Ecuador pic.twitter.com/Ay5G1Cscel — Steeven Macías (@steevenmaciastv) January 8, 2026

Το αιματηρό περιστατικό συνέβη την Τετάρτη (07/01) στην περιοχή Μόκολι. Στόχος της επίθεσης ήταν ένας άνδρας με το ψευδώνυμο «Μαρίνο», ο οποίος φημολογούταν πως ήταν ο ηγέτης της εγκληματικής οργάνωσης «Los Lagartos» (μτφ. «οι κροκόδειλοι»). Ο «Μαρίνο» ήταν γνωστός στις αρχές και αποτελούσε νούμερο 1 στόχο της αστυνομίας του Ισημερινού.

Οι εικόνες συγκλονίζουν. Οι ένοπλοι δράστες προσπέρασαν το προσωπικό ασφαλείας του συμπλέγματος κατοικιών και εισέβαλαν στο πλαστικό τερέν σκορπίζοντας τον θάνατο.

Στο περιστατικό εμπλέκεται η οικογένεια του πρώην ποδοσφαιριστή, δημοσιογράφου και πολιτικού Κάρλος Λουίς Μοράλες, η κόρη του οποίου διατηρούσε σχέση με τον στόχο της επίθεσης «Μαρίνο».

Υπενθυμίζουμε ότι λίγο πριν φύγει από τη ζωή το 2020, ο Μοράλες είχε κατηγορηθεί για διαφθορά και υπεξαίρεση χρημάτων.

Μέσα από το Εκουαδόρ μεταδίδουν πως ο «Μαρίνο» κλήθηκε να συμμετάσχει στον μοιραίο αγώνα, από συγγενικά πρόσωπα της κόρης του Μοράλες, με τις Αρχές να αναζητούν στοιχεία για την ταυτοποίηση των δραστών.

Δείτε τα βίντεο της επίθεσης (Σκλήρες εικόνες)