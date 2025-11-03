Μακελειό στα Βορίζια: Φόβοι για αναζωπύρωση της βεντέτας στην κηδεία του Φανούρη- Κλειστά τα σχολεία

Προσωρινή παύση στις έρευνες για το αιματηρό επεισόδιο στα Βορίζια Ηρακλείου αποφάσισαν οι Αρχές σήμερα, Δευτέρα (3/11), ως ένδειξη σεβασμού στον θρήνο της οικογένειας του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, ο οποίος θα κηδευτεί το μεσημέρι στο χωριό του.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, έξι άτομα έχουν ταυτοποιηθεί ως δράστες των φονικών πυροβολισμών. Πρόκειται για τον 39χρονο νεκρό, τους δύο τραυματίες που νοσηλεύονται στο ΠΑΓΝΗ, καθώς και τρεις άνδρες ηλικίας 19, 25 και 29 ετών, οι οποίοι αναζητούνται και εκτιμάται πως έχουν καταφύγει στα βουνά του Ηρακλείου.

Φόβοι για συνέχιση της βεντέτας – Κλειστά σχολεία και παρουσία ψυχολόγων

Με απόφαση της υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη, τα σχολεία σε Βορίζια και Ζαρό παραμένουν κλειστά, καθώς υπάρχει φόβος για νέες συγκρούσεις ενόψει της κηδείας του 39χρονου πατέρα πέντε παιδιών.

Παράλληλα, ειδικό κλιμάκιο παιδοψυχολόγων μεταβαίνει στην περιοχή προκειμένου να μιλήσει με μαθητές και εκπαιδευτικούς, σε μια προσπάθεια να απαλυνθούν οι ψυχολογικές πληγές που άνοιξε ξανά η πολύχρονη βεντέτα, η οποία χρονολογείται από τη δεκαετία του 1950.

Το σπίτι της βεντέτας στα Βορίζια

Οι δύο τραυματίες – Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν

Οι δύο τραυματίες, ηλικίας 25 και 31 ετών, που νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ, αναμένεται να απολογηθούν την Πέμπτη. Και οι δύο είναι συγγενείς της 56χρονης γυναίκας που επίσης έχασε τη ζωή της στο μακελειό, ενώ η αστυνομία τους αποδίδει βαριές κατηγορίες:

Ανθρωποκτονία από πρόθεση,

Απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και από κοινού.

Η 56χρονη είχε βρεθεί στο χωριό για το μνημόσυνο του πατέρα της, όταν χτυπήθηκε από σφαίρα θανάσιμα.

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στο σπίτι του 39χρονου

Το βράδυ της Κυριακής, η σορός του 39χρονου Φανούρη Καργάκη μεταφέρθηκε στο σπίτι του στα Βορίζια, όπου η οικογένεια τον θρήνησε με λυγμούς.

«Αγάπη μου, σήκω. Πάμε σε γλέντι. Γιατί μου το έκανες αυτό; Γιατί είσαι νεκρός;» φώναζε η χήρα του, ενώ η μητέρα και οι αδελφές του χτυπούσαν τα στήθη τους μέσα στον ανείπωτο πόνο.

Η κηδεία θα τελεστεί σήμερα, ενώ σε διπλανό χωριό πραγματοποιήθηκε χθες η βάφτιση των τριών παιδιών του, με ένα από αυτά να παίρνει το όνομα του νεκρού πατέρα του — μια παράδοση που συνηθίζεται στην Κρήτη σε περιπτώσεις τραγικού χαμού.

Αυτός είναι ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης που σκοτώθηκε στα Βορίζια:

Η αλήθεια για τις σφαίρες

Αρχικά είχε θεωρηθεί ότι η 56χρονη έχασε τη ζωή της από καρδιακή ανακοπή, ωστόσο η νεκροψία αποκάλυψε ότι πέθανε από πυροβολισμό. Η μοιραία σφαίρα τρύπησε τα πνευμόνια της και καρφώθηκε στη σπονδυλική της στήλη.

Ο 39χρονος δέχθηκε τέσσερις σφαίρες από δύο διαφορετικά όπλα, γεγονός που ενισχύει την πεποίθηση των Αρχών ότι πυροβολούσαν περισσότεροι από ένας δράστες.

Τα Βορίζια σε καθεστώς πολιορκίας

Την ίδια ώρα το χωριό παραμένει υπό αστυνομικό αποκλεισμό. Ειδικές δυνάμεις «χτενίζουν» τα σπίτια, αναζητώντας όπλα, πυρομαχικά και υπόπτους, ενώ οι κάτοικοι σιωπούν φοβισμένοι, αποφεύγοντας να μιλήσουν στις Αρχές.

Κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν:

ένα πολεμικό τυφέκιο με γεμιστήρα,

δύο καραμπίνες (η μία χωρίς σειριακό αριθμό),

ένα δίκαννο,

145 φυσίγγια και εννέα μαχαίρια.

Όλα τα ευρήματα έχουν σταλεί για εργαστηριακή ανάλυση.

Οι νέες καταθέσεις

Οι ανακριτικές αρχές διαθέτουν τουλάχιστον δύο καταθέσεις που αναφέρουν πως ο 39χρονος ανταπέδωσε τα πυρά μέσα από το αυτοκίνητό του, κατά τη διάρκεια της συμπλοκής.

Άλλες μαρτυρίες κατονομάζουν δύο αδέλφια — που φέρονται να έχουν διαφύγει στα βουνά — ως εμπλεκόμενους στο «γάζωμα» σπιτιών της οικογένειας Καργάκη, λίγες ώρες μετά την έκρηξη στο σπίτι 27χρονου το βράδυ της Παρασκευής (31/10), η οποία πυροδότησε τη νέα βεντέτα.

Επιπλέον, υπάρχουν μαρτυρίες που θέλουν τον 25χρονο τραυματία να πυροβόλησε ακόμη και κατά αστυνομικών, τη στιγμή που πραγματοποιούσαν αυτοψία στα σπίτια των Καργάκηδων.

Βεντέτα στα Βορίζια Ηρακλείου

Το μήνυμα της ΕΛΑΣ

Από την πλευρά της η ΕΛΑΣ συνεχίζει τις έρευνες με το μήνυμα «ανοχή τέλος», ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν λάβει εντολή να παραμείνουν στην περιοχή για όσο χρειαστεί, προκειμένου να αποτραπεί κάθε ενδεχόμενο αναζωπύρωσης της βεντέτας.