Μακελειό στην Αϊόβα: Άνδρας σκότωσε έξι μέλη της οικογένειάς του και αυτοκτόνησε

Σοκ έχει προκαλέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες η οικογενειακή τραγωδία στην πολιτεία της Αϊόβα, όπου ένας 52χρονος άνδρας φέρεται να σκότωσε έξι μέλη της οικογένειάς του πριν βάλει τέλος στη ζωή του, σκορπίζοντας τον τρόμο σε μια μικρή πόλη στις όχθες του ποταμού Μισισιπή.

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026 στην πόλη Μασκατίν της ανατολικής Αϊόβα, μια κοινότητα περίπου 24.000 κατοίκων, απέναντι από το Ιλινόις. Σύμφωνα με την αστυνομία, όλα δείχνουν ότι η υπόθεση συνδέεται με οικογενειακή διαμάχη, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστά τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στο μακελειό.

Οι αστυνομικοί έσπευσαν αρχικά σε κατοικία της περιοχής λίγο μετά το μεσημέρι, έπειτα από αναφορές για πυροβολισμούς. Μέσα στο σπίτι εντόπισαν τέσσερα άτομα νεκρά από πυροβολισμούς, σύμφωνα με το Reuters.

Ο δράστης είχε ήδη διαφύγει όταν έφτασαν οι αστυνομικές δυνάμεις, όμως λίγο αργότερα ταυτοποιήθηκε ως ο 52χρονος Ράιαν Γουίλις ΜακΦάρλαντ, κάτοικος της περιοχής.

Αυτοκτόνησε μπροστά στους αστυνομικούς

Όπως ανακοίνωσε ο αρχηγός της αστυνομίας Άντονι Κις, οι Αρχές εντόπισαν τον ύποπτο σε μονοπάτι κοντά στην προκυμαία της πόλης και σε πεζογέφυρα δίπλα στον ποταμό.

Σύμφωνα με την αστυνομία, την ώρα που οι αστυνομικοί προσπαθούσαν να του μιλήσουν, ο 52χρονος αυτοπυροβολήθηκε και πέθανε επί τόπου.

Στη συνέχεια, οι έρευνες αποκάλυψαν ακόμη δύο θύματα. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τις σορούς δύο ανδρών, τους οποίους ο ΜακΦάρλαντ φέρεται να είχε πυροβολήσει σε διαφορετικά σημεία: ο ένας βρέθηκε σε κοντινή κατοικία και ο δεύτερος σε επαγγελματικό χώρο της περιοχής.

Ο αρχηγός της αστυνομίας δήλωσε ότι όλα τα θύματα πιστεύεται πως ήταν συγγενείς του δράστη, χωρίς όμως να δοθούν στη δημοσιότητα τα στοιχεία τους.

Σύμφωνα με τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο που επικαλείται αστυνομικές πηγές, ανάμεσα στους νεκρούς φέρονται να βρίσκονται και τουλάχιστον δύο παιδιά, γεγονός που κάνει ακόμη πιο σοκαριστική την υπόθεση.

«Συγκλονιστικό περιστατικό»

Οι Αρχές δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες για το ποινικό παρελθόν του 52χρονου, αν και ο επικεφαλής της αστυνομίας επιβεβαίωσε ότι είχε προηγούμενο ποινικό μητρώο.

Το φονικό έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία, καθώς πρόκειται για μία από τις πιο αιματηρές οικογενειακές τραγωδίες που έχουν σημειωθεί στην περιοχή τα τελευταία χρόνια.

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται, ενώ οι αστυνομικοί προσπαθούν να διαπιστώσουν τι προηγήθηκε της ένοπλης επίθεσης και ποιο ήταν το ακριβές κίνητρο πίσω από το μακελειό.