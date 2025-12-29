Μακελειό στο Σίδνεϊ: Ο ήρωας του Μπόντι άνοιξε την καρδιά του - «Ήθελα να μη σκοτώσει άλλους αθώους»

Η αυτοθυσία του συγκίνησε ολόκληρο τον πλανήτη. Ο ίδιος ωστόσο, δεν θεωρεί ότι έκανε κάτι παραπάνω, πέρα από αυτό που ένιωσε ότι έπρεπε να κάνει. Ο ήρωας του Μπόντι άνοιξε την καρδιά του στο CBS News και μίλησε για τη στιγμή που όρμησε για να αφοπλίσει τον δράστη του μακελειού στο Σίδνεϊ χωρίς να σκεφτεί τη δική του ζωή.

Στη συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «CBS Mornings» του CBS News, ο Ahmed al Ahmed είπε ότι «δεν σκέφτηκε τίποτα» εκτός από τις ζωές που θα μπορούσε ενδεχομένως να σώσει καθώς προσπαθούσε να αφοπλίσει τον δράστη.



«Ο στόχος μου ήταν απλώς να του πάρω το όπλο και να τον εμποδίσω να σκοτώσει κι άλλους αθώους ανθρώπους», θυμήθηκε. «Ξέρω ότι έσωσα πολλούς, αλλά λυπάμαι για τους νεκρούς».



Ο Ahmed al Ahmed, ένας Συροαυστραλός μουσουλμάνος ιδιοκτήτης καταστήματος, έχει λάβει διεθνείς επαίνους για τον αφοπλισμό ενός από τους δύο ενόπλους που κατηγορούνται ότι διέπραξαν τη μαζική ένοπλη επίθεση της 14ης Δεκεμβρίου, η οποία ήταν η χειρότερη στην Αυστραλία από το 1996. Πλάνα από κάμερες ασφαλείας τον έδειξαν να πηδάει πίσω από ένα παρκαρισμένο αυτοκίνητο κατά μήκος της παραλίας και να πετάει έναν δράστη στο έδαφος, αφοπλίζοντάς τον με επιτυχία πριν τραυματιστεί και ο ίδιος.

EXCLUSIVE: Ahmed al Ahmed, the man hailed as a hero for tackling one of the gunmen behind an antisemitic attack on Australia's Bondi Beach earlier this month, is speaking out in the aftermath of the massacre.



"I know I saved lots, but I feel sorry still for the lost." pic.twitter.com/gFUfJvv7c6 — CBS News (@CBSNews) December 28, 2025

«Πήδηξα στην πλάτη του, τον χτύπησα. Τον κράτησα με το δεξί μου χέρι και άρχισα να μιλάω, ξέρετε, για να τον προειδοποιήσω. "Άφησε το όπλο σου, σταμάτα να κάνεις αυτό που κάνεις" και όλα έγιναν γρήγορα», είπε ο Ahmed al Ahmed για τον αγώνα του να πάρει το όπλο από τα χέρια του δράστη.

«Και συναισθηματικά, κάνω κάτι, δηλαδή νιώθω κάτι, μια δύναμη στο σώμα μου, στον εγκέφαλό μου... Δεν θέλω να βλέπω ανθρώπους να σκοτώνονται μπροστά μου, δεν θέλω να ακούω το όπλο του, δεν θέλω να βλέπω ανθρώπους να ουρλιάζουν και να παρακαλούν, να ζητούν βοήθεια, και αυτή είναι η ψυχή μου που μου ζητά να το κάνω αυτό».

Πρόσθεσε: «Όλα στην καρδιά μου, στο μυαλό μου, τα πάντα, λειτούργησαν απλώς για να καταφέρω να σώσω τη ζωή των ανθρώπων».



Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια εορτασμού της Χανουκά και στόχευαν σκόπιμα την εβραϊκή κοινότητα του Σίδνεϊ, δήλωσαν Αυστραλοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι. Δεκαπέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 40 νοσηλεύτηκαν τραυματισμένοι.

Η αστυνομία αναγνώρισε τους δράστες ως τον 50χρονο Sajid Akram, ο οποίος σκοτώθηκε από αστυνομικούς επί τόπου, και τον 24χρονο γιο του, Naveed Akram.