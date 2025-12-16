Μακελειό στο Σίδνει: Το ISIS πηγή έμπνευσης για τους δράστες - Γιατί ταξίδεψαν στις Φιλιππίνες

Ενδείξεις ότι η πολύνεκρη επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων για το Χάνουκα, είχε ιδεολογικό υπόβαθρο που παραπέμπει στο Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ), ανέδειξε σήμερα Τρίτη (16/12) ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζι.

Όπως δήλωσε, τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν ότι οι δύο δράστες –πατέρας και γιος– είχαν ριζοσπαστικοποιηθεί πριν προχωρήσουν στη μαζική επίθεση, κατά την οποία άνοιξαν πυρ περισσότερες από 40 φορές μέσα σε περίπου δέκα λεπτά, σκοτώνοντας τουλάχιστον 15 ανθρώπους και τραυματίζοντας πάνω από 40.

«Φαίνεται πως η επίθεση είχε κίνητρο την ιδεολογία του Ισλαμικού Κράτους», ανέφερε ο Αλμπανέζι, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για τα πρώτα ευρήματα της έρευνας, χωρίς ωστόσο να έχουν δοθεί ακόμη στη δημοσιότητα πλήρη στοιχεία για το πώς οι δράστες οδηγήθηκαν στη ριζοσπαστικοποίηση.

Οι αυστραλιανές αρχές είχαν εξαρχής χαρακτηρίσει την επίθεση αντισημιτική, καθώς στόχος ήταν πλήθος που συμμετείχε σε εορταστικές εκδηλώσεις για το Χάνουκα, μία από τις σημαντικότερες εβραϊκές γιορτές.

Φωτ.: Reuters

Ο πρωθυπουργός επιβεβαίωσε επίσης ότι ο 24χρονος Ναβίντ Ακράμ είχε απασχολήσει την υπηρεσία πληροφοριών της χώρας το 2019, λόγω επαφών του με πρόσωπα που αργότερα καταδικάστηκαν και φυλακίστηκαν. Παρ’ όλα αυτά, τότε δεν είχε αξιολογηθεί ως άτομο που συνιστούσε άμεση απειλή.

«Είχε προσελκύσει την προσοχή των Αρχών εξαιτίας των σχέσεών του με συγκεκριμένα πρόσωπα, όμως δεν θεωρήθηκε τότε δυνητικός ύποπτος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αλμπανέζι.

Ο Ναβίντ Ακράμ συνελήφθη σοβαρά τραυματισμένος και νοσηλεύεται σε κώμα, υπό αυστηρή αστυνομική φρούρηση. Ο πατέρας του, Σατζίντ Ακράμ, 50 ετών, σκοτώθηκε από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εξουδετέρωσης.

Στο «μικροσκόπιο» ταξίδι των δραστών στις Φιλιππίνες

Την ίδια ώρα, η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας ανακοίνωσε ότι ερευνά ταξίδι που πραγματοποίησαν οι δύο δράστες στις Φιλιππίνες περίπου έναν μήνα πριν από την επίθεση.

«Οι λόγοι του ταξιδιού, ο σκοπός και οι τοποθεσίες που επισκέφθηκαν αποτελούν αντικείμενο ενδελεχούς έρευνας», δήλωσε ο επίτροπος της αστυνομίας, Μαλ Λάνιον.

Παράλληλα, οι Αρχές επιβεβαίωσαν ότι στο όχημα που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση –και ήταν δηλωμένο στο όνομα του γιου– εντοπίστηκαν δύο αυτοσχέδιες σημαίες του Ισλαμικού Κράτους, καθώς και αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί.

Τα ευρήματα αυτά ενισχύουν το σενάριο της ιδεολογικά υποκινούμενης τρομοκρατικής επίθεσης, με τις έρευνες να συνεχίζονται τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.