Ένα παιδί που δεν μπορούσε να παίξει ανέμελο στην παιδική χαρά, να πάει στο σχολείο ή να συμμετάσχει στις σχολικές γιορτές χωρίς να συγκεντρωθούν γύρω του δεκάδες άνθρωποι. Αυτή την πλευρά της ζωής του Γιάννη Παπαμιχαήλ θέλησε να φωτίσει ο Μάκης Δελαπόρτας, μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου.

Με αφορμή την επικείμενη παρουσίαση του βιβλίου του για την Αλίκη Βουγιουκλάκη στο ομώνυμο θέατρο, ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι βρίσκεται σε καθημερινή επικοινωνία με τον γιο της, τον οποίο γνωρίζει από την ηλικία των επτά ετών.

«Μιλάω καθημερινά με τον Γιάννη. Είμαι δίπλα του εδώ και αρκετό καιρό, τουλάχιστον τον καιρό που κάναμε το βιβλίο μαζί. Είμαστε καθημερινά σε μία επαφή. Τον Γιάννη τον ξέρω από επτά χρονών. Ο Γιάννης για μένα είναι οικογένεια, είναι η συνέχεια της Αλίκης. Η Αλίκη λείπει. Για μένα ήταν η καλή μου νεράιδα, οπότε στα μάτια του Γιάννη βλέπω την Αλίκη. Τον Γιάννη τον αγαπώ. Είναι ένα πανέξυπνο παιδί, είναι υπερταλαντούχο», εξομολογήθηκε.

Ο Μάκης Δελαπόρτας αναφέρθηκε στη δημοσιότητα που συνόδευε τον γιο της Αλίκης Βουγιουκλάκη και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ από την πρώτη ημέρα της ζωής του, χωρίς ο ίδιος να έχει τη δυνατότητα επιλογής.

«Ο Γιάννης είναι ένα παιδί που, απ’ ό,τι είδα στις φωτογραφίες, είναι διάσημο από τα γεννοφάσκια του. Δηλαδή, ήθελε δεν ήθελε, ήταν ο γιος δύο διάσημων ανθρώπων, των πιο διάσημων εκείνα τα χρόνια, της Αλίκης και του Δημήτρη. Ο Γιάννης μπήκε εξώφυλλο από τη γέννησή του, όλα τα χρόνια της ζωής του ασχολιόντουσαν με τον Γιάννη. Αυτό δεν σημαίνει πως αυτό το παιδί είχε αποφασίσει πως ήθελε να είναι διάσημο».

«Ήταν το πιο διάσημο μωρό στην Ελλάδα και το πιο διάσημο παιδί. Ο Γιάννης δεν μπορούσε να πάει εύκολα να παίξει στην παιδική χαρά, να τον κατεβάσει η μητέρα του στο σχολικό, να πάει να δει τους βαθμούς του, να πάει σε γυμναστικές επιδείξεις. Δεν γίνονταν αυτά τα πράγματα εύκολα. Αυτό, λοιπόν, από μόνο του μπορεί να δημιουργήσει κάποια θέματα και ψυχολογικά για ένα παιδί», σημείωσε.

Χαρακτηριστική ήταν και η εικόνα που περιέγραψε από τα παιδικά του χρόνια: «Ο Γιάννης δεν μπορούσε να βγει σε μια παιδική χαρά να παίξει. Μαζευόταν κόσμος και ούρλιαζε και φώναζε “Ο Γιαννάκης της Αλίκης”. Πόσο εύκολο είναι αυτό για ένα παιδί να το διαχειριστεί;».

Όταν η Κατερίνα Καινούργιου έθεσε το ζήτημα της ευθύνης των γονιών του για την έκθεσή του στη δημοσιότητα, εκείνος υπενθύμισε τις διαφορετικές συνθήκες της εποχής.

«Τα χρόνια ήταν άλλα. Όλοι περίμεναν το παιδί, το μωρό της εθνικής σταρ να γεννηθεί. Δεν υπήρχε αυτό που συμβαίνει σήμερα. Τότε το παιδί ήταν χαρά σε όλους να δουν το παιδί που γέννησε η Αλίκη, που γέννησε η Καρέζη, που γέννησαν, ας πούμε, οι σταρ του κινηματογράφου. Όμως αυτό έχει και το τίμημά του. Αυτό το τίμημα θεωρώ εγώ προσωπικά πως πληρώνει σήμερα ο Γιάννης».

Οι «επιτήδειοι» και η περιουσία που χάθηκε

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα χρόνια μετά τον θάνατο της Αλίκης Βουγιουκλάκη, όταν ο Γιάννης κλήθηκε σε νεαρή ηλικία να διαχειριστεί τη μεγάλη κληρονομιά των γονιών του. Σύμφωνα με τον Μάκη Δελαπόρτα, υπήρξαν άνθρωποι που τον οδήγησαν σε λανθασμένες επιλογές, ενώ σήμερα εξακολουθεί να έχει κάποια έσοδα από τα δικαιώματα των ταινιών της μητέρας του.

«Όταν έφυγε η Αλίκη και ο Γιάννης ήταν 26 χρονών, νομίζω εκεί, 27, που σημαίνει ακόμα δεν είχε καταλάβει, αν θες, τι εστί ζωή, τι είναι το θέατρο, τι είναι τα δικαιώματα, πώς μπορεί να διαχειριστεί δύο τεράστια ονόματα των γονιών του. Κάποιοι, προφανώς, επιτήδειοι έπεσαν δίπλα του. Του δώσαν λάθος δρόμους για να ακολουθήσει, για να διαχειριστεί αυτή τη μεγάλη περιουσία, και έγιναν λάθη και αυτή η περιουσία χάθηκε. Αυτή τη στιγμή ο Γιάννης βεβαίως παίρνει κάποια δικαιώματα από τις ταινίες της μητέρας του για να ζει. Όμως έχει να παλέψει και με τα εσωτερικά του θηρία».

Το επίμαχο βίντεο και η έκκληση για σεβασμό

Ο Μάκης Δελαπόρτας δεν απέφυγε να σχολιάσει και το πρόσφατο βίντεο του Γιάννη Παπαμιχαήλ που προκάλεσε αντιδράσεις, χαρακτηρίζοντάς το μια ατυχή στιγμή.

«Ο Γιάννης είναι καλά πρώτα απ’ όλα. Μιλάμε στο τηλέφωνο. Αυτό το βίντεο που είδε ο κόσμος ήταν σε κάποια στιγμή που, προφανώς επηρεασμένος από άλλα θέματα, τέλος πάντων, δεν έπρεπε να συμβεί. Συνέβη. Ήταν μια ατυχής στιγμή. Μην όμως στοχοποιούμε εκατό τοις εκατό το γεγονός αυτό και παραβλέπουμε όλα τα άλλα».

«Αυτή τη στιγμή είναι καλά. Ο Γιάννης είναι ένας πανέξυπνος άνθρωπος, ταλαντούχος μουσικός, μια χαρά. Μπορείς να κάνεις μια υπέροχη κουβέντα μαζί του, γιατί είναι και πάρα πολύ ενημερωμένος για τα πάντα. Είναι ένας έξυπνος άνθρωπος», πρόσθεσε.

Όσο για την παρουσίαση του βιβλίου την ερχόμενη Τρίτη, 1η Δεκεμβρίου, αποκάλυψε την επιθυμία του Γιάννη Παπαμιχαήλ να δώσει το «παρών», χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώσει την παρουσία του. Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση στους δημοσιογράφους και τους φωτογράφους που θα καλύψουν τη βραδιά.

«Την Τρίτη θέλει να είναι. Θα δούμε αν θα είναι όμως. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να πω εκατό τοις εκατό, γιατί θα το συζητήσουμε. Εκείνος ο ίδιος όμως θέλει να παραβρεθεί στη μητέρα του. Απλά θα ήθελα τον απαιτούμενο σεβασμό από τους φωτογράφους και από τους δημοσιογράφους. Αυτό».