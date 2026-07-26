Για τον Αντώνη Σρόιτερ, το καλοκαίρι είναι η περίοδος που αφήνει για λίγο πίσω του την πίεση της ενημέρωσης και αφιερώνει χρόνο στους ανθρώπους που έχουν τη μεγαλύτερη αξία στη ζωή του. Μαζί με τη σύζυγό του, Ιωάννα Μπούκη, και τις δύο κόρες τους, απολαμβάνει ακόμη ένα ελληνικό καλοκαίρι, γεμάτο θάλασσα, οικογενειακές στιγμές και μικρές αποδράσεις.

Ανάμεσα από τις εικόνες που μοιράστηκε η Ιωάννα Μπούκη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποτυπώνεται ένα καλοκαίρι γεμάτο χαμόγελα, θάλασσα και ξεγνοιασιά. Μακριά από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις, το ζευγάρι απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης μαζί με την οικογένειά του, δείχνοντας πιο δεμένο και ευτυχισμένο από ποτέ.

Χαλαρές στιγμές δίπλα στο κύμα

Σε βίντεο που δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram, η Ιωάννα Μπούκη κατέγραψε στιγμές από τις φετινές τους διακοπές. Το ζευγάρι απολαμβάνει βόλτες με το σκάφος, βουτιές στα καταγάλανα νερά και χαλαρές ώρες δίπλα στη θάλασσα, δείχνοντας να ζει κάθε στιγμή του καλοκαιριού.

«Νύχτα, καταιγίδα και κύμα. Όλα τα καλά...»

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Αντώνης Σρόιτερ έκανε και ο ίδιος μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Ο δημοσιογράφος δημοσίευσε ένα βίντεο από τη θάλασσα, συνοδεύοντάς το με τη λιτή αλλά χαρακτηριστική φράση: «Νύχτα, καταιγίδα και κύμα. Όλα τα καλά...».

Το βίντεο αποτυπώνει τη διαφορετική πλευρά των φετινών τους διακοπών, με τον παρουσιαστή να απολαμβάνει τις καλοκαιρινές του στιγμές σε όλες τους τις διαστάσεις..

Η οικογένεια είναι πάντα η προτεραιότητα

Παρά το απαιτητικό επαγγελματικό του πρόγραμμα ως παρουσιαστής του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Alpha, ο Αντώνης Σρόιτερ φροντίζει κάθε χρόνο να αφιερώνει τις καλοκαιρινές του διακοπές αποκλειστικά στην οικογένειά του.

Βόλτες με το σκάφος, παιχνίδια με τις δύο κόρες τους, γεύματα δίπλα στο κύμα και περίπατοι στα σοκάκια του νησιού συνθέτουν το σκηνικό των φετινών διακοπών, με το ζευγάρι να επιλέγει και πάλι έναν ήρεμο τρόπο να ζήσει το ελληνικό καλοκαίρι.

Το πιο όμορφο στιγμιότυπο των διακοπών

Από όλες τις εικόνες που δημοσιεύτηκαν, το τρυφερό φιλί ανάμεσα στην Ιωάννα Μπούκη και τον Αντώνη Σρόιτερ ήταν αυτό που τράβηξε περισσότερο τα βλέμματα. Μια αυθόρμητη στιγμή, χωρίς επιτήδευση, που φανερώνει τη δυνατή σχέση τους ύστερα από τόσα χρόνια κοινής πορείας.

Με τις αναρτήσεις τους, ο Αντώνης Σρόιτερ και η Ιωάννα Μπούκη έδωσαν μια μικρή γεύση από το φετινό τους καλοκαίρι. Λίγο πριν επιστρέψει στις απαιτήσεις της νέας τηλεοπτικής σεζόν, ο δημοσιογράφος φαίνεται να γεμίζει τις μπαταρίες του δίπλα στην οικογένειά του, έχοντας στις αποσκευές του τις πιο πολύτιμες καλοκαιρινές αναμνήσεις.