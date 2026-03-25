Μακρομαρίδου: Η απώλεια της μητέρας της από καρκίνο και η συγκινητική στάση των συντελεστών του «Σασμού»

Την Βέρα Μακρομαρίδου, που συμμετείχε στην σειρά «Σασμός» είχε καλεσμένη η εκπομπή «Happy Day» και αναφέρθηκε στην δύσκολη περίοδο που έφευγε από την ζωή η μητέρα της.

«Η σκηνοθέτιδα Ζωή Φίλιππα, το χειρίστηκε φανταστικά. Μου είπε «φεύγεις τώρα». Ήξερα ότι είναι κρίσιμη η κατάσταση. Το έκαναν όλοι έτσι, ώστε να μην έχω καμία ενοχή που άφησα το γύρισμα. Είχε καρκίνο. Ήταν δυο χρόνια δύσκολα. Δεν έχει ποιότητα ζωής, όταν φτάνει ο ασθενής σε αυτή την κατάσταση...

Είχε προλάβει να μας πει όσα ήθελε και εμείς αντίστοιχα. Η αλήθεια είναι ότι η συγκεκριμένη ασθένεια χτυπάει αυτό το καμπανάκι. Ο πατέρας μου δεν ζούσε, οπότε όλη τη φροντίδα την αναλάβαμε οι δύο της κόρες. Δεν βλέπω πολλά όνειρα με τη μαμά μου. Ό,τι έχω δει είναι βαρύ, συναισθηματικά φορτισμένο και σίγουρα αν την είχα θα ήταν αλλιώς, αλλά ευτυχώς έχω πολύ καλά πεθερικά» ανέφερε η ηθοποιός.