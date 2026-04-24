Μακρόν από την Κύπρο: Αποχωρώ από την πολιτική μόλις λήξει η θητεία μου το 2027

Κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψης του στην Κύπρο στο πλαίσιο της άτυπης συνόδου κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ηγετών των περιφερειακών εταίρων, ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι «δεν θα ασχοληθεί με την πολιτική» μετά την αποχώρησή του από το Μέγαρο των Ηλυσίων το 2027.

Ειδικότερα, ο Γάλλος πρόεδρος συνάντησε την Πέμπτη 23 Απριλίου μαθητές του γαλλοκυπριακού σχολείου στη Λευκωσία και κατά τη διάρκεια της συζήτησής τους ανέφερε ότι «Δεν είχα ασχοληθεί με την πολιτική πριν και δεν θα ασχοληθώ με αυτή μετά το τέλος της θητείας μου».

Σύμφωνα με την Le Figaro, παραδέχτηκε επίσης ότι το «δυσκολότερο κομμάτι» στο τελευταίο μέρος της δεκαετούς θητείας του ήταν η υπεράσπιση του ιστορικού του, έχοντας παράλληλα την «ενέργεια» να «επανορθώσει» για όσα δεν είχαν «γίνει σωστά».

«Το πιο δύσκολο μετά από εννέα χρόνια είναι ότι πρέπει να διατηρήσεις ό,τι έχεις κάνει καλά και να προσπαθήσεις να προχωρήσεις παραπέρα, αλλά μερικές φορές πρέπει να επιστρέψεις σε πράγματα που έχεις κάνει άσχημα», σημείωσε ο Μακρόν.

« Je n'ai pas fait de politique avant, et je n'en ferai pas après ». Le président Emmanuel Macron a assuré qu'il ne fera plus de politique lorsqu'il quittera l'Elysée en 2027 après dix ans de présidence.

➡️ https://t.co/0EX1hNblal pic.twitter.com/WYyJk7qMWT — 20 Minutes (@20Minutes) April 24, 2026

«Ξεκίνησα ένα πολιτικό κίνημα και έφτασα την προεδρία»

Στη συνέχεια απάντησε σε έναν μαθητή ο οποίος τον ρώτησε εάν ήθελε πάντα να γίνει πρόεδρος και αν ενδιαφερόταν ακόμη να προωθήσει την πρόοδο για τη Γαλλία.

«Ξεκίνησα ένα πολιτικό κίνημα και έφτασα την προεδρία. Πάντα αγαπούσα τη χώρα μου και πάντα με ενδιέφερε η ζωή της, αλλά αυτό δεν σε κάνει πρόεδρο», σχολίασε ο αρχηγός του γαλλικού κράτους. «Ήθελα οι ιδέες μου να υλοποιηθούν (...) Είπα στον εαυτό μου: “Μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα πιο δυναμικά και πιο γρήγορα”, και έτσι ξεκίνησα ένα πολιτικό κίνημα και στη συνέχεια ανέλαβα την προεδρία», πρόσθεσε.

«Αλλά το ζήτημα ήταν, και εξακολουθεί να είναι, να κάνω πράγματα που πιστεύω ότι δεν είναι απλώς χρήσιμα. Πρόκειται για τον αγώνα ώστε να προχωρήσει η χώρα μου και η Ευρώπη μας, καθώς και για την υπεράσπιση αξιών στις οποίες πιστεύω· επομένως είναι θέμα πάθους», κατέληξε ο Εμανουέλ Μακρόν.