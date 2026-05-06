Μακρόν σε Πεζεσκιάν: «Γαλλία και Βρετανία θα εγγυηθούν την ασφαλή ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ»

Σε διπλωματικό «μαραθώνιο» με φόντο τις αυξανόμενες εντάσεις στη Μέση Ανατολή, ο Εμανουέλ Μακρόν είχε νέα επικοινωνία με τον Ιρανό ομόλογό του, Μασούντ Πεζεσκιάν, εστιάζοντας στο κρίσιμο ζήτημα της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Γάλλος πρόεδρος υπογράμμισε τη σημασία της άμεσης αποκατάστασης της ελεύθερης και ασφαλούς διέλευσης των πλοίων, σε έναν από τους πλέον στρατηγικούς θαλάσσιους διαδρόμους παγκοσμίως, από τον οποίο διέρχεται μεγάλο ποσοστό της παγκόσμιας ενεργειακής τροφοδοσίας.

Μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ, ο Μακρόν αποκάλυψε ότι κάλεσε τον Ιρανό πρόεδρο να εξετάσει τις προτάσεις της Γαλλία και της Βρετανία για τη συγκρότηση διεθνούς αποστολής, η οποία θα θέσει τα θεμέλια για την ασφαλή ναυσιπλοΐα στην περιοχή.

«Όλες οι πλευρές πρέπει να άρουν τον αποκλεισμό των Στενών, χωρίς καθυστέρηση και χωρίς προϋποθέσεις. Πρέπει να επιστρέψουμε μόνιμα στο καθεστώς πλήρους ελευθερίας ναυσιπλοΐας που ίσχυε πριν από τη σύγκρουση» έγραψε χαρακτηριστικά.





Je viens de m’entretenir avec le Président iranien Massoud Pezeshkian.



J’ai marqué ma vive préoccupation sur l'escalade en cours, et condamné les frappes injustifiées contre les infrastructures civiles émiriennes et plusieurs navires.



Toutes les parties doivent lever le blocus… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 6, 2026

Η πρωτοβουλία αυτή, όπως επισημαίνεται, αποσκοπεί στη σταθεροποίηση της κατάστασης και στην αποτροπή περαιτέρω κλιμάκωσης, σε μια περίοδο όπου οι γεωπολιτικές ισορροπίες παραμένουν εύθραυστες.

Στο «κάδρο» και οι ΗΠΑ

Ο Γάλλος πρόεδρος δεν έκρυψε ότι σκοπεύει να μεταφέρει το ζήτημα και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, επιδιώκοντας ευρύτερη διεθνή συνεννόηση. Όπως ανέφερε, προτίθεται να συζητήσει το θέμα και με τον Ντόναλντ Τραμπ, ενισχύοντας την προοπτική συντονισμένης δράσης.

«Κάλεσα τον Ιρανό πρόεδρο να αδράξει αυτήν την ευκαιρία», σημείωσε χαρακτηριστικά, στέλνοντας μήνυμα για διπλωματική κινητοποίηση σε πολλαπλά επίπεδα.