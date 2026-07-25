Μακρόν: «Οι φωτιές δοκιμάζουν το έθνος, στηρίζουμε ο ένας τον άλλον» - Μαίνεται η πύρινη λαίλαπα

Την δέσμευση ότι η κυβέρνηση της Γαλλίας θα σταθεί στο πλευρό των πολιτών που δοκιμάζονται από τις μεγάλες φωτιές, έδωσε ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.



«Αυτές τις ώρες που οι φλόγες δοκιμάζουν σκληρά τη χώρα μας, η Γαλλία αποκαλύπτει αυτό που είναι: ένας ενωμένος λαός, που στηρίζει ο ένας τον άλλον. Ευχαριστούμε τους πυροσβέστες μας, τον στρατό μας, τις δυνάμεις πολιτικής ασφάλειας, τους χωροφύλακες και τους αστυνομικούς μας, καθώς και τους αγρότες και τους επιχειρηματίες, οι οποίοι με τη δέσμευσή τους και το θάρρος τους, μάχονται αδυσώπητα τις πυρκαγιές. Θα ανοικοδομήσουμε, θα επισκευάσουμε και θα είμαστε παρόντες για όσο διάστημα χρειαστεί» διαβεβαίωσε σήμερα ο Εμανουέλ Μακρόν με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.



«Μαζί με τους κατοίκους, όλες τις πληγείσες οικογένειες και τους εκτοπισμένους, την ευημερία των οποίων σκεφτόμαστε, το Έθνος είναι πλήρως αφοσιωμένο. Δήμαρχοι, τοπικοί αιρετοί αξιωματούχοι και κρατικές υπηρεσίες, νομάρχες και προσωπικό νομαρχιών βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για να προστατεύσουν, να υποστηρίξουν και να προετοιμαστούν για το μέλλον. Μπορούν να βασίζονται στην ακλόνητη υποστήριξη της Δημοκρατίας. Ευχαριστούμε τη Ρουμανία, την Κροατία, τη Γερμανία, την Πορτογαλία, τη Σουηδία, την Ελβετία, την Τσεχική Δημοκρατία και τη Σλοβακία για την ανεκτίμητη υποστήριξή τους. Αυτή είναι η Ευρώπη. Σε δύσκολες στιγμές, επιδεικνύει την αλληλεγγύη πάνω στην οποία βασίζεται», πρόσθεσε ο Γάλλος Πρόεδρος.

Για πρώτη φορά δοκιμάστηκε αεροσκάφος της Airbus

Εν τω μεταξύ για πρώτη φορά σε πραγματική επιχείρηση πυρόσβεσης χρησιμοποιήθηκε το μεταγωγικό αεροσκάφος A400M της γαλλικής Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο συμμετείχε στις προσπάθειες αντιμετώπισης των μεγάλων πυρκαγιών στην περιοχή του Μπορντό. Το απόγευμα πραγματοποίησε την πρώτη επιχειρησιακή ρίψη επιβραδυντικού υλικού στο Λακανό, στη Ζιρόντ.



Πρόκειται για την πρώτη επιχειρησιακή αξιοποίηση του αεροσκάφους της Airbus σε αποστολή αεροπυρόσβεσης. Το A400M έχει δυνατότητα μεταφοράς έως και 20.000 λίτρων νερού ή επιβραδυντικού υγρού.



Είχε προηγηθεί ενημέρωση από το γαλλικό Γενικό Επιτελείο Ενόπλων Δυνάμεων προς το Γαλλικό Πρακτορείο, σύμφωνα με την οποία «έχουν ολοκληρωθεί οι προετοιμασίες» ώστε να αξιολογηθεί η μεγάλη δεξαμενή του αεροσκάφους και να πιστοποιηθεί το συντομότερο δυνατό η επιχειρησιακή της ετοιμότητα.



Το συγκεκριμένο σύστημα, το οποίο δοκιμάστηκε από την Airbus τον Απρίλιο του 2025, βασίζεται σε μια μεγάλη ημικυλινδρική δεξαμενή που έχει τοποθετηθεί στο κάτω μέρος του αεροσκάφους, χωρίς να απαιτηθούν δομικές μετατροπές. Μέσω ειδικού μηχανισμού, το A400M μπορεί να εκτελεί ρίψεις νερού ή επιβραδυντικού υγρού με απόδοση αντίστοιχη εκείνης τριών αεροσκαφών Canadair.



Από την πλευρά της, η γαλλική Πολιτική Προστασία διευκρίνισε ότι η σημερινή επιχείρηση είχε ως στόχο «τη δημιουργία ζωνών επιβραδυντικού υγρού έξω από τους ορεινούς όγκους και την περιφέρεια του Μπορντό»

«Έρχονται δύσκολες ώρες»

«Δύσκολες ώρες» αναμένονται στη Ζιρόντ λόγω των καιρικών συνθηκών, προειδοποίησε από την πλευρά του ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Σεμπαστιάν Λεκορνί.



«Η ξαφνική αλλαγή των καιρικών συνθηκών εδώ έχει αλλάξει ριζικά τη δυναμική της πυρκαγιάς. Μετά από μια μικρή βελτίωση χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί, η πρόγνωση είναι και πάλι δυσμενής. Οι επόμενες ώρες θα μπορούσαν να είναι δύσκολες», προειδοποίησε στο X.



«Οι επίγειες δυνάμεις των πυροσβεστών έχουν ανακατανεμηθεί μαζικά στα νοτιοδυτικά, προκειμένου να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας εκεί που η κατάσταση είναι πιο κρίσιμη. 1400 πυροσβέστες, 1500 στρατιωτικοί και 1700 άνδρες των εσωτερικών δυνάμεων ασφαλείας έχουν πλέον εμπλακεί στην καταπολέμηση των πυρκαγιών, στην προστασία του πληθυσμού και στην ασφάλεια των περιοχών που εκκενώθηκαν», ανέφερε.









La France fait face à une situation historique : près de 100 000 hectares ont déjà brûlé, un niveau sans précédent, et une trentaine d’incendies sont simultanément actifs sur le territoire. Plus de 167 000 personnes ont déjà été évacuées pour être mises en sécurité.



La situation… — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) July 25, 2026

Εκκενώσεις σε πολλές κοινότητες

Νωρίτερα, οι αρχές προχώρησαν στην εκκένωση πολλών κοινοτήτων, απομακρύνοντας από τις εστίες τους και τα τουριστικά καταλύματά περίπου 200.000 ανθρώπους.



Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ, οι φλόγες απέχουν περίπου 30 χιλιόμετρα από το Μπορντό. Η κυβέρνηση ζητά να περιοριστούν οι σιδηροδρομικές και οι οδικές μετακινήσεις στην περιοχή. Το αεροδρόμιο του Μπορντό παραμένει ανοιχτό αλλά τα δρομολόγια των τρένων και των λεωφορείων προς αυτό έχουν επηρεαστεί, ανέφερε στον ιστότοπό της.



«Έφυγα χωρίς τίποτα απολύτως, μόνο με τα δύο μικρά παιδιά», είπε η 71χρονη Μπερναντέτ, που μαζί με τους εγγονούς της εγκατέλειψαν το σπίτι της στα παράλια μέσα στη νύχτα. Τώρα έχει βρει καταφύγιο σε ένα συνεδριακό κέντρο του Μπορντό που μετατράπηκε σε καταφύγιο για τους «πρόσφυγες της φωτιάς». «Ξέχασα πολλά πράγματα, τα φάρμακα για τα μάτια μου, τα πάντα», πρόσθεσε.

«Πήρα τη γάτα μου κι έφυγα»

Παρόμοιες είναι οι ιστορίες και των χιλιάδων ανθρώπων που απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τα σπίτια τους στην περιφέρεια της Μαδρίτης και την Άβιλα της Ισπανίας.



«Είδα καπνούς να υψώνονται στον ουρανό. Τότε κατάλαβα ότι κάτι συμβαίνει. Νομίζω ότι όλοι πανικοβληθήκαμε. Μετά, λάβαμε ένα μήνυμα που μας έλεγε να ετοιμαστούμε, να πάρουμε ό,τι πολύτιμο μπορούσαμε να μεταφέρουμε, ό,τι ήταν σημαντικό. Πήρα τη γάτα μου και έφυγα» είπε η 60χρονη Ροντίκα από την κωμόπολη Φρεσνεδίγιας δε λα Ολίβα.



Η υπουργός Υγείας της Ισπανίας Μόνικα Γκαρθία κάλεσε τους πολίτες να αποφεύγουν τις δραστηριότητες στο ύπαιθρο, λόγω των καπνών. «Αν βγείτε έξω και υπάρχει καπνός ή στάχτες, να φοράτε μάσκα», έγραψε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

Ανυπολόγιστη καταστροφή

Δραματικές διαστάσεις έχουν πάρει οι δασικές πυρκαγιές στη νοτιοδυτική Γαλλία και την κεντρική Ισπανία, καθώς οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν τις προσπάθειες κατάσβεσης και ωθούν τις φλόγες προς πυκνοκατοικημένες περιοχές κοντά στο Μπορντό και τη Μαδρίτη, σύμφωνα με το Reuters.

Στη Γαλλία, οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στις ακτές του Ατλαντικού κινήθηκαν το Σάββατο προς την ενδοχώρα και τα προάστια του Μπορντό, προκαλώντας νέες εκκενώσεις. Περίπου 197.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί μέχρι στιγμής από τις περιοχές Ζιρόντ και Λαντ, ενώ το αεροδρόμιο του Μπορντό έκλεισε εξαιτίας της έκτακτης κατάστασης.

«Οι πυρκαγιές που πλήττουν τη χώρα μας έχουν φτάσει σε επίπεδο που δεν έχει παρατηρηθεί ποτέ στο παρελθόν», ανέφερε ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Σεμπαστιάν Λεκορνί.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιές, προειδοποίησε ότι η μάχη με τις φλόγες αναμένεται να είναι «μακρά και πολύ δύσκολη», ενώ οι γαλλικές ένοπλες δυνάμεις επιστρατεύθηκαν για να συνδράμουν τις πυροσβεστικές υπηρεσίες.

Η φωτιά βρισκόταν σε απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων από το Μπορντό. Παρότι η κατάσταση εμφανίστηκε προσωρινά πιο ήρεμη το πρωί του Σαββάτου, οι αρχές προειδοποίησαν ότι οι άνεμοι αναμενόταν να ενισχυθούν εκ νέου κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Η κυβέρνηση κάλεσε τους πολίτες να αποφεύγουν τις οδικές και σιδηροδρομικές μετακινήσεις προς την πληγείσα περιοχή. Οι πευκώνες γύρω από το Μπορντό και τις τουριστικές ακτές θεωρούνται ιδιαίτερα ευάλωτοι, καθώς η παρατεταμένη ξηρασία έχει καταστήσει τη βλάστηση εξαιρετικά εύφλεκτη.

Ενώθηκαν οι καπνοί από τις φωτιές σε Μαδρίτη και Μπορντό!

Οι στήλες καπνού από τις πυρκαγιές στην περιοχή της Μαδρίτης, ενώθηκαν με τις στήλες του καπνού των πυρκαγιών της περιοχής του Μπορντό, σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες της Κρατικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας της Ισπανίας (Aemet).

Σε ανάρτηση της Aemet στην πλατφόρμα X φαίνεται το άκρο του σύννεφου καπνού των δασικών πυρκαγιών στην περιοχή της Μαδρίτης να ενώνεται με την κορυφή του νέφους από τις πυρκαγιές του Μπορντό.

Οι πυρκαγιές στις περιοχές της Μαδρίτης και της Άβιλα έχουν ήδη κάψει 250.000 στρέμματα γης, ενώ στην περιοχή του Μπορντό έχουν καταστρέψει σχεδόν 400.000 στρέμματα.

Οι ισπανικές και οι γαλλικές αρχές διέταξαν την απομάκρυνση περίπου 270.000 ανθρώπων από τις εστίες τους. Παρίσι και Μαδρίτη ζήτησαν την ευρωπαϊκή συνδρομή για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

Πρώτη εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης για πυρκαγιά στην Ισπανία

Στην Ισπανία, η κυβέρνηση κήρυξε για πρώτη φορά εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, καθώς τρεις μεγάλες εστίες απειλούν περιοχές κοντά στη Μαδρίτη. Δύο από τις πυρκαγιές ενώθηκαν την Παρασκευή, ενώ υπήρχε φόβος ότι θα συνενωθούν και με τρίτο μέτωπο στην επαρχία Άβιλα.

Περισσότεροι από 63.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους ή έχουν λάβει εντολή να παραμείνουν μέσα σε αυτά, την ώρα που οι άνεμοι ενισχύουν τα πύρινα μέτωπα και δυσκολεύουν τις επιχειρήσεις των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Η ισπανική Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσε ότι αναμένονταν τέσσερα επιπλέον πυροσβεστικά αεροσκάφη στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού μηχανισμού βοήθειας: δύο από την Ιταλία και δύο από την Ελλάδα. Αεροσκάφη από την Ολλανδία και την Πορτογαλία είχαν ήδη αναπτυχθεί στην Ισπανία.

Ιδιαίτερη ανησυχία επικρατεί στις περιοχές δυτικά της Μαδρίτης, όπου πολλοί κάτοικοι της πρωτεύουσας διατηρούν εξοχικές κατοικίες.

Στην κατασκήνωση Monasterio de Pelayos, δυτικά της Μαδρίτης, περίπου 30 τροχόσπιτα καταστράφηκαν όταν οι φλόγες έφτασαν στον χώρο. Περίπου 200 κατασκηνωτές χρειάστηκε να απομακρυνθούν, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

«Ήταν μια φρικτή καταστροφή», δήλωσε ο ιδιοκτήτης της εγκατάστασης, περιγράφοντας πως τα τροχόσπιτα στη μία πλευρά του δρόμου καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ εκείνα στην απέναντι πλευρά παρέμειναν ανέπαφα.