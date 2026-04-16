Μακρόν: Το διαδίκτυο είναι σαν την ελληνική λέξη «φάρμακο» που γίνεται και δηλητήριο

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, κατά τη διάρκεια συνάντησής του με μαθητές γαλλικών σχολείων στο Παρίσι, αναφέρθηκε στη διττή φύση του διαδικτύου, παρομοιάζοντάς το με ένα «φάρμακο» που μπορεί να έχει τόσο θεραπευτικές ιδιότητες όσο και να λειτουργήσει ως «δηλητήριο».

Ο ίδιος κάλεσε τους μαθητές να καθιερώσουν μία ημέρα τον μήνα χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο, την οποία θα αφιερώνουν σε αθλητικές δραστηριότητες ή σε διάβασμα εξωσχολικών βιβλίων.

Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για τα social media

Παράλληλα, ο Μακρόν συμμετείχε σε τηλεδιάσκεψη με Ευρωπαίους ηγέτες και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με στόχο τον συντονισμό μέτρων για την προστασία των ανηλίκων. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται η απαγόρευση πρόσβασης σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης για μαθητές κάτω των 15 ετών στην Ευρώπη έως τον Σεπτέμβριο.