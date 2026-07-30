Μακροζωία: Κοντά στο ελιξήριο της νιότης επιστήμονες που μελέτούν τα κύτταρα-ζόμπι

Η επιστήμη προσπαθεί εδώ και χρόνια να απαντήσει σε ένα βασικό ερώτημα: πώς μπορούμε όχι μόνο να ζούμε περισσότερα χρόνια, αλλά και να παραμένουμε υγιείς όσο μεγαλώνουμε; Μια νέα μελέτη από το Ινστιτούτο Salk φέρνει στο προσκήνιο έναν πιθανό νέο στόχο, ο οποίος θα μπορούσε στο μέλλον να αξιοποιηθεί για την αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με τη γήρανση.

Οι ερευνητές εντόπισαν ότι ένα ένζυμο, η όξινη κεραμιδάση (acid ceramidase), φαίνεται να κάνει πιο ευάλωτα τα λεγόμενα κύτταρα-ζόμπι σε έναν ειδικό τύπο κυτταρικού θανάτου. Η ανακάλυψη αυτή θεωρείται σημαντική, καθώς υπάρχουν ήδη πειραματικά φάρμακα που στοχεύουν το συγκεκριμένο ένζυμο για άλλες παθήσεις, γεγονός που θα μπορούσε να επιταχύνει τη μελλοντική ανάπτυξη νέων θεραπειών.

Η πρόκληση της υγιούς γήρανσης

Οι άνθρωποι ζουν πλέον περισσότερο από ποτέ. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΟΗΕ, μέχρι το 2050 ο αριθμός των ανθρώπων ηλικίας άνω των 85 ετών θα έχει σχεδόν τριπλασιαστεί. Αυτό σημαίνει ότι η ιατρική δεν ενδιαφέρεται μόνο για την αύξηση του προσδόκιμου ζωής, αλλά κυρίως για την παράταση των ετών κατά τα οποία οι άνθρωποι παραμένουν δραστήριοι και χωρίς σοβαρά προβλήματα υγείας. Σε αυτό το πλαίσιο, οι επιστήμονες μελετούν τις αλλαγές που συμβαίνουν μέσα στα κύτταρα, καθώς ο οργανισμός γερνά.

Τι είναι τα κύτταρα-ζόμπι

Ένα από τα πιο γνωστά χαρακτηριστικά της γήρανσης είναι γήρανση των κυττάρων, γνωστή διεθνώς ως senescence. Αφορά εκείνα που έχουν σταματήσει να πολλαπλασιάζονται, αλλά δεν πεθαίνουν όπως θα συνέβαινε φυσιολογικά. Αντιθέτως, παραμένουν μέσα στους ιστούς και γι' αυτό αποκαλούνται κύτταρα-ζόμπι.

Σε ορισμένες περιπτώσεις δεν δημιουργούν προβλήματα. Ωστόσο, όταν συσσωρεύονται, μπορούν να απελευθερώνουν ουσίες που προκαλούν φλεγμονή και βλάπτουν τους γύρω ιστούς. Έχουν συνδεθεί με πολλές παθήσεις που εμφανίζονται συχνότερα με την ηλικία, όπως η οστεοαρθρίτιδα, η δυσκολία επούλωσης των τραυμάτων, αλλά και νευροεκφυλιστικές ασθένειες όπως η νόσος Αλτσχάιμερ και η νόσος Πάρκινσον. Παράλληλα, υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορεί να συμβάλλουν και στην ανάπτυξη ορισμένων μορφών καρκίνου.

Ένας διαφορετικός τρόπος με τον οποίο πεθαίνουν τα κύτταρα

Οι ερευνητές επικεντρώθηκαν επίσης στη λεγόμενη φερρόπτωση (ferroptosis), μια ιδιαίτερη μορφή κυτταρικού θανάτου. Η διαδικασία αυτή ενεργοποιείται όταν τα κύτταρα δεν μπορούν πλέον να ελέγξουν τη συσσώρευση κατεστραμμένων λιπαρών ουσιών, οι οποίες δημιουργούνται από την οξείδωση. Όταν αυτές οι ουσίες αυξηθούν υπερβολικά, γίνονται τοξικές και οδηγούν στην καταστροφή του κυττάρου. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, τα υγιή κύτταρα διαθέτουν μηχανισμούς προστασίας που περιορίζουν αυτή τη βλάβη. Όταν όμως οι άμυνες αυτές εξασθενήσουν, αυξάνεται ο κίνδυνος να ενεργοποιηθεί η φερρόπτωση. Τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότερες μελέτες συνδέουν τη διαδικασία αυτή με νευροεκφυλιστικές ασθένειες, όπως το Αλτσχάιμερ και το Πάρκινσον.

Πώς έγινε η μελέτη

Για τις ανάγκες της έρευνας, οι επιστήμονες καλλιέργησαν ανθρώπινα κύτταρα πνεύμονα στο εργαστήριο. Στη συνέχεια συνέκριναν νεαρά, υγιή κύτταρα με γηρασμένα κύτταρα και προκάλεσαν τεχνητά τη διαδικασία της φερρόπτωσης, ώστε να παρατηρήσουν τις αντιδράσεις τους. Παράλληλα, μελέτησαν τον ρόλο της όξινης κεραμιδάσης, ενός ενζύμου που συμμετέχει στον μεταβολισμό των λιπιδίων μέσα στα κύτταρα.

Το ένζυμο που φαίνεται να παίζει καθοριστικό ρόλο

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα γηρασμένα κύτταρα ήταν πολύ πιο ευάλωτα στη φερρόπτωση από τα νεαρά κύτταρα. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όσο αυξανόταν η παραγωγή της όξινης κεραμιδάσης, τόσο αυξανόταν και αυτή η ευαισθησία. Στη συνέχεια αφαίρεσαν το ένζυμο τόσο από τα γηρασμένα όσο και από τα υγιή κύτταρα. Τότε παρατήρησαν ότι και οι δύο τύποι κυττάρων έγιναν πιο ανθεκτικοί στη φερρόπτωση.

Το εύρημα αυτό ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον, επειδή φαίνεται ότι η όξινη κεραμιδάση επηρεάζει τη διαδικασία μέσω του μεταβολισμού των λιπιδίων και όχι μέσω των μηχανισμών που μέχρι σήμερα θεωρούνταν οι βασικοί παράγοντες της φερρόπτωσης, όπως ο σίδηρος ή τα επίπεδα της αντιοξειδωτικής ουσίας γλουταθειόνης.

Τα κύτταρα-ζόμπι επηρεάζουν και τα γειτονικά κύτταρα

Ένα ακόμη σημαντικό εύρημα ήταν ότι τα γηρασμένα κύτταρα δεν επηρεάζουν μόνο τον εαυτό τους. Οι επιστήμονες είδαν ότι μπορούν να μεταφέρουν αυτή την αυξημένη ευαισθησία και στα γειτονικά κύτταρα. Με αυτόν τον τρόπο, ένας σχετικά μικρός αριθμός κυττάρων-ζόμπι μπορεί σταδιακά να προκαλέσει προβλήματα σε πολύ μεγαλύτερη περιοχή ενός ιστού. Η παρατήρηση αυτή ίσως εξηγεί γιατί οι βλάβες που σχετίζονται με τη γήρανση εξαπλώνονται με την πάροδο του χρόνου.

Τι σημαίνουν τα ευρήματα

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η όξινη κεραμιδάση αποτελεί έναν πολλά υποσχόμενο θεραπευτικό στόχο. Αν καταστεί δυνατό να αναπτυχθούν φάρμακα που ρυθμίζουν τη δράση της, ίσως να μπορούν να απομακρύνουν πιο αποτελεσματικά τα προβληματικά γηρασμένα κύτταρα, ενώ παράλληλα να προστατεύουν τα υγιή κύτταρα που βρίσκονται γύρω τους.

Το γεγονός ότι ήδη αναπτύσσονται πειραματικά φάρμακα που στοχεύουν το συγκεκριμένο ένζυμο για άλλες παθήσεις αποτελεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα, καθώς δείχνει ότι η φαρμακευτική παρέμβαση είναι τεχνικά εφικτή. Αν τα επόμενα στάδια της έρευνας είναι επιτυχημένα, η νέα αυτή γνώση θα μπορούσε να συμβάλει στην ανάπτυξη θεραπειών που δεν θα στοχεύουν απλώς στην παράταση της ζωής, αλλά κυρίως στη διατήρηση της καλής υγείας κατά τη διάρκεια της γήρανσης.