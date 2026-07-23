Μακροζωία: Το μυστικό δεν είναι το γυμναστήριο, αλλά η καθημερινή κίνηση

Πολλοί θεωρούν ότι οι πολλές ώρες άσκησης στο γυμναστήριο είναι απαραίτητες για να ζήσει κανείς περισσότερα και πιο υγιή χρόνια. Ωστόσο, οι έρευνες γύρω από τη μακροζωία δείχνουν ότι η πραγματικότητα ίσως είναι διαφορετική. Ο ερευνητής Νταν Μπέτνερ, που έχει μελετήσει τις λεγόμενες «Μπλε Ζώνες» του πλανήτη, όπου καταγράφονται τα υψηλότερα ποσοστά αιωνόβιων, υποστηρίζει ότι το κοινό χαρακτηριστικό αυτών των ανθρώπων δεν είναι η εντατική γυμναστική. Αντίθετα, η κίνηση αποτελεί φυσικό μέρος της καθημερινότητάς τους, καθώς περπατούν συχνά και παραμένουν δραστήριοι μέσα από τις καθημερινές τους συνήθειες.

Δες ποιες καθημερινές συνήθειες φαίνεται να συμβάλλουν σε μια πιο υγιή και μακρά ζωή και πώς μπορείς να τις εντάξεις εύκολα στη δική σου καθημερινότητα.