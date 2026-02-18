ΜΑΚΒΕΛ - EURIMAC: Σταθερή ανάπτυξη με επενδύσεις, καινοτομία και ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα

Σε τροχιά μακροπρόθεσμης και βιώσιμης ανάπτυξης συνεχίζει να κινείται η ΜΑΚΒΕΛ - EURIMAC, ενισχύοντας συστηματικά τη θέση της τόσο στην ελληνική αγορά όσο και στο διεθνές περιβάλλον. Με στρατηγική που βασίζεται στην εξωστρέφεια, τη βιωσιμότητα και την καινοτομία, η εταιρεία θέτει τον άνθρωπο στο επίκεντρο κάθε επιχειρηματικής της απόφασης, από την παραγωγή έως την κοινωνική της δράση.

Η εξωστρέφεια παραμένει βασικός μοχλός ανάπτυξης. Σήμερα, το 55% των συνολικών πωλήσεων της εταιρείας προέρχεται από το εξωτερικό, με παρουσία σε 60 χώρες. Από τις παραγωγικές εγκαταστάσεις της στη Βιομηχανική Περιοχή Κιλκίς παράγεται το 50% των ελληνικών εξαγωγών ζυμαρικών, γεγονός που καθιστά τη ΜΑΚΒΕΛ - EURIMAC έναν από τους σημαντικότερους πρεσβευτές της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων διεθνώς. Παράλληλα, η εταιρεία ενισχύει διαρκώς το brand ΜΑΚΒΕΛ στην εγχώρια αγορά, καταγράφοντας ρυθμούς ανάπτυξης υψηλότερους από τον μέσο όρο του κλάδου.

Καθοριστικό στοιχείο της στρατηγικής της ΜΑΚΒΕΛ - EURIMAC αποτελεί η βιωσιμότητα, η οποία έχει ενσωματωθεί σε ολόκληρο το φάσμα της λειτουργίας της. Ήδη από το 2013, η εταιρεία αξιοποιεί βιομάζα για την παραγωγή θερμικής ενέργειας, ενώ επενδύει συστηματικά σε ανανεώσιμες πηγές και τεχνολογίες, ενώ έχει επιτύχει μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα και έχει κατακτήσει το ανώτατο επίπεδο πιστοποίησης «Zero Waste to Landfill (Platinum)», εφαρμόζοντας στην πράξη τις αρχές της κυκλικής οικονομίας.

Η χρήση ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας, η άντληση νερού με ιδιόκτητη γεώτρηση από την οροσειρά Μπέλες, καθώς και η αποκλειστική χρήση επιλεγμένων ελληνικών σιταριών, συνθέτουν ένα ολοκληρωμένο μοντέλο υπεύθυνης παραγωγής. Ταυτόχρονα, η εταιρεία αξιοποιεί σύγχρονες ψηφιακές λύσεις και τεχνητή νοημοσύνη για την παρακολούθηση της ποιότητας του σίτου στα σιλό, καθώς και λογισμικά εργαλεία που υποστηρίζουν τους συνεργαζόμενους αγρότες, συμβάλλοντας στη βελτίωση της απόδοσης και της ποιότητας των καλλιεργειών.

Στον πυλώνα της καινοτομίας, η ΜΑΚΒΕΛ - EURIMAC προσαρμόζεται δυναμικά στις εξελισσόμενες διατροφικές ανάγκες των καταναλωτών.

Το χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει, ζυμαρικά ολικής άλεσης, πολυδημητριακά και προϊόντα γρήγορου βρασμού, ενώ πρόσφατα παρουσίασε τη νέα σειρά ζυμαρικών Χαμηλού Γλυκαιμικού Δείκτη. Η ανάπτυξη της σειράς βασίστηκε σε επιστημονική έρευνα, κλινικές μελέτες και διεθνή πιστοποίηση, με στόχο τη δημιουργία προϊόντων που συνδυάζουν τη γνώριμη γεύση με βελτιωμένα διατροφικά χαρακτηριστικά, απευθυνόμενα σε ένα ευρύ κοινό που αναζητά ισορροπημένες επιλογές διατροφής.

Ιδιαίτερη βαρύτητα και μέριμνα δίνεται στο ανθρώπινο δυναμικό. Με έδρα το Κιλκίς, η εταιρεία επενδύει σταθερά στην τοπική κοινωνία, καθώς το 97% των εργαζομένων της προέρχεται από την ευρύτερη περιοχή. Η επιλογή αυτή ενισχύει την τοπική οικονομία και διασφαλίζει τη βιωσιμότητα της παραγωγικής δραστηριότητας σε βάθος χρόνου.

Παράλληλα, η εταιρεία ενισχύει ουσιαστικά το κοινωνικό της αποτύπωμα. Με συνέπεια στη δέσμευσή της απέναντι στην ελληνική κοινωνία, η ΜΑΚΒΕΛ – EURIMAC προσέφερε συνολικά 400.000 γεύματα ζυμαρικών κατά τη διάρκεια του 2025, στηρίζοντας ευπαθείς ομάδες και κοινωνικούς φορείς σε ολόκληρη τη χώρα, στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρείας. Μέσω συνεργασιών με δεκάδες οργανισμούς κοινωνικής φροντίδας, η εταιρεία υλοποιεί δράσεις που εντάσσονται στον κοινωνικό πυλώνα του ESG, με γνώμονα τις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων.

Σε οικονομικό επίπεδο, το 2024 αποτέλεσε χρονιά ισχυρής κερδοφορίας, με βελτίωση βασικών δεικτών και διατήρηση μηδενικού δανεισμού. Το 2025 κινήθηκε εντός στόχων και λειτούργησε ως έτος προετοιμασίας για την επόμενη φάση ανάπτυξης. Τα τελευταία έξι χρόνια έχουν υλοποιηθεί επενδύσεις ύψους 23 εκατ. ευρώ, ενώ για το 2026 σχεδιάζονται πρόσθετες επενδύσεις 2,5 εκατ. ευρώ, με έμφαση στον εκσυγχρονισμό, τα πρότυπα ESG, την κυβερνοασφάλεια και τη συμμόρφωση με σύγχρονες διεθνείς απαιτήσεις.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΜΑΚΒΕΛ - EURIMAC Οδυσσέας Παπαδόπουλος δήλωσε: «Χτίζουμε μεθοδικά τις βάσεις για το επόμενο αναπτυξιακό μας άλμα. Επενδύουμε με ίδια κεφάλαια, ενισχύουμε την παραγωγική μας δυναμική και παραμένουμε προσηλωμένοι σε ένα μοντέλο ανάπτυξης που συνδυάζει οικονομική ισχύ, υπευθυνότητα και κοινωνική προσφορά. Από το 2026 και ιδιαίτερα το 2027, εκτιμούμε ότι αυτή η προετοιμασία θα αποτυπωθεί ακόμη πιο δυναμικά σε επίπεδο πωλήσεων και λειτουργικής κερδοφορίας».

Με συνέπεια στη στρατηγική της και καθαρό αναπτυξιακό όραμα, η ΜΑΚΒΕΛ - EURIMAC συνεχίζει να επενδύει στο μέλλον της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία για την οικονομία, την κοινωνία και τους καταναλωτές.