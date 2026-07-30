Μαλάκι Μαγνησίας: Νεκρός στη θάλασσα βρέθηκε 57χρονος που αναζητούνταν από την οικογένειά του

Νεκρός βρέθηκε ένας 57χρονος άνδρας στη θάλασσα στο Μαλάκι Μαγνησίας.

Σύμφωνα με το magnesianews.gr, η οικογένειά του τον έψαχνε από εχθές καθώς δεν είχε νέα του άνδρα επί ώρες, με αποτέλεσμα να ειδοποιήσουν τις αρχές.

Τελικά η σορός του άνδρα εντοπίστηκε σήμερα, Πέμπτη 30 Ιουλίου, το πρωί μέσα στη θάλασσα σε κοντινή περιοχή, φέροντας κάποιες αμυχές στο πρόσωπο. Οι αρχές απέκλεισαν τη γύρω περιοχή και κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε το σώμα του 57χρονου στο Νοσοκομείο του Βόλου, προκειμένου να υποβληθεί η σορός του σε νεκροψία και νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στον θάνατο του άνδρα.

Παράλληλα, έχει ξεκινήσει και διαδικασία προανάκρισης ώστε να διερευνηθεί τι συνέβη στον άτυχο άνδρα, ενώ συγγενείς του πήγαν στο νοσοκομείο για να αναγνωρίσουν τη σορό.