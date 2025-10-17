Μαλανδρίνο: Αποτυχημένη προσπάθεια κρατουμένου για απόδραση από τις φυλακές υψίστης ασφαλείας

Να αποδράσει από τις φυλακές υψίστης ασφαλείας στο Μαλανδρίνο επιχείρησε ένας 31χρονος Σομαλός, περί τις 16:00 το μεσημέρι της Παρασκευής (17/10), χωρίς όμως να τα καταφέρνει.

Ο κρατούμενος, που εκτίει ποινή κάθειρξης 5 ετών για ληστείες και κλοπές, αναρριχήθηκε από τα παράθυρα της πτέρυγας του και στη συνέχεια πήδηξε στην πρώτη περιμετρική ζώνη ασφαλείας.

Κάπου εκεί, όμως, το... όνειρο της απόδρασης έλαβε τέλος καθώς σωφρονιστικοί υπάλληλοι τον εντόπισαν και τον ακινητοποίησαν.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Α.Τ. Δωρίδος για την απόπειρα απόδρασης και πλέον η ποινή του αναμένεται να αυξηθεί.