Μαλδίβες: Ανασύρθηκαν οι τελευταίες σοροί των Ιταλών δυτών - «Δεν είπαν ότι θα πήγαιναν στη σπηλιά»

Αυλαία στον τραγικό επίλογο με τον θάνατο των πέντε Ιταλών δυτών σε θαλάσσια σπηλιά στις Μαλδίβες έπεσε την Τετάρτη 20 Μαΐου καθώς οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν πως ανασύρθηκαν με επιτυχία οι τελευταίες δυο σοροί. Πρόκειται για τα πτώματα της 23χρονης Τζόρτζια Σομμακάλ και της ερευνήτριας Μουριέλ Οντενίνο.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μοχάμεντ Χοσέιν Σαρίφ δήλωσε στο BBC ότι θα μεταφερθούν αεροπορικώς στην πρωτεύουσα Μάλε όπου θα οργανωθεί ο επαναπατρισμός τους στην Ιταλία.

Οι τέσσερις αγνοούμενοι δύτες εντοπίστηκαν τελικά χάρη στη βοήθεια Φινλανδών έμπειρων δυτών που συνεισέφεραν στις έρευνες από τη Δευτέρα. Όπως τονίζουν τοπικοί αξιωματούχοι, εκτιμάται ότι οι ιατροδικαστικές εξετάσεις που θα γίνουν στις σορούς θα δώσουν απαντήσεις στα αίτια που που οδήγησαν στον θάνατο.

Η επιχείρηση ανάκτησης των σορών χαρακτηρίστηκε εξαιρετικά περίπλοκη, λόγω του μεγάλου βάθους, του περιορισμένου χώρου και της χαμηλής ορατότητας στο εσωτερικό του σπηλαίου. Φινλανδοί δύτες συνεργάστηκαν με την τοπική αστυνομία και την ακτοφυλακή των Μαλδίβων. Σύμφωνα με τις αρχές, η εξειδικευμένη ομάδα κατάφερε να μεταφέρει τις σορούς σε βάθος περίπου 30 μέτρων, από όπου συνέχισαν την επιχείρηση οι δύτες της ακτοφυλακής.

«Έκαναν βουτιά στο σπήλαιο των καρχαριών»

Οι πέντε Ιταλοί είχαν ταξιδέψει στις Μαλδίβες με σκοπό να πραγματοποιήσουν καταδύσεις, καθώς οι περισσότεροι εργάζονταν στο πλαίσιο επιστημονικής έρευνας. Η ομάδα εξερευνούσε ένα σημείο γνωστό στους ντόπιους ως «σπήλαιο των καρχαριών», το οποίο φτάνει σε βάθος έως και 60 μέτρων. Η είσοδος του σπηλαίου βρίσκεται στα 47 μέτρα, ενώ οι επιμέρους θάλαμοι εκτείνονται σε διαφορετικά βάθη, γεγονός που καθιστά την πρόσβαση ιδιαίτερα δύσκολη.

Τέσσερα από τα μέλη της ομάδας συνεργάζονταν με το Πανεπιστήμιο της Γένοβας. Ωστόσο, το πανεπιστήμιο δήλωσε στο BBC ότι δεν είχε εγκρίνει καμία κατάδυση μεγάλου βάθους στο πλαίσιο της επιστημονικής αποστολής. Εκπρόσωπος του ιδρύματος ανέφερε ότι τα αιτήματα που είχαν υποβληθεί στις αρχές των Μαλδίβων έγιναν εκτός του πλαισίου της αποστολής που είχε επίσημα εξουσιοδοτηθεί από το πανεπιστήμιο και ότι η συγκεκριμένη κατάδυση πραγματοποιήθηκε σε προσωπικό επίπεδο, χωρίς να αποτελεί μέρος της επιστημονικής έρευνας.

Παράλληλα, το Πανεπιστήμιο της Γένοβας διευκρίνισε ότι από τον Μάρτιο του 2024 είχε αναστείλει την άδεια για οποιεσδήποτε επιστημονικές καταδύσεις, ανεξαρτήτως βάθους, έπειτα από σχετικό υπουργικό διάταγμα που καθόριζε νέους κανονισμούς για τις υποβρύχιες δραστηριότητες. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα εργάζεται πλέον για τη δημιουργία εσωτερικού πρωτοκόλλου που θα ρυθμίζει τις διαδικασίες σύμφωνα με το νέο νομικό πλαίσιο.

Από την πλευρά της κυβέρνησης των Μαλδίβων, εκπρόσωπος δήλωσε στο BBC ότι η ομάδα είχε λάβει άδεια για κατάδυση σε βάθος έως 50 μέτρων, χωρίς όμως να έχει δηλώσει ότι θα πραγματοποιούσε εξερεύνηση στο συγκεκριμένο σπήλαιο.

Επικεφαλής της ομάδας ήταν η Μόνικα Μοντεφαλκόνε, αναπληρώτρια καθηγήτρια οικολογίας στο Πανεπιστήμιο της Γένοβας, μαζί με την ερευνήτρια Μουριέλ Οντενίνο. Οι δύο επιστήμονες μελετούσαν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην τροπική βιοποικιλότητα. Μαζί τους βρίσκονταν επίσης η κόρη της Μοντεφαλκόνε, Τζόρτζια Σομμακάλ, φοιτήτρια στη Γένοβα, καθώς και ο πρόσφατος απόφοιτος Φεντερίκο Γκουαλτιέρι.