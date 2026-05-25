Μαλδίβες: Στο φως πλάνα από τo «σπήλαιο των καρχαριών» όπου πέθαναν οι 5 Ιταλοί δύτες

Στο φως ήρθε ένα βίντεο που χρονολογείται από το 2014, όταν ο επαγγελματίας δύτης Βλαντιμίρ Τοσίλοφ είχε εισέλθει στο επικίνδυνο σπήλαιο στις Μαλδίβες όπου βρήκαν τραγικό θάνατο πέντε Ιταλοί την περασμένη εβδομάδα.

Τα πλάνα δείχνουν δύτες να χρησιμοποιούν φακούς για να πλοηγηθούν στο σπήλαιο μήκους σχεδόν 30 μέτρων στην ατόλη Βαάβου το οποίο χαρακτηρίζεται ένα από τα πιο επικίνδυνα στον κόσμο.

«Είναι πολύ δύσκολο γιατί εντοπίζεται βαθιά μέσα στη θάλασσα. Το σπήλαιο είναι προσβάσιμο μόνο για επαγγελματίες δύτες οι οποίοι έχουν λάβει ειδική προετοιμασία, έχουν μεγάλη εμπειρία και που έχουν μελετήσει σωστά τις κινήσεις πριν καταδυθούν. Δεν θα πρέπει να επιτρέπεται η πρόσβαση σε ερασιτέχνες. Εμείς αλλάξαμε το όνομα του σπηλαίου ώστε να προστατέψουμε οποιονδήποτε ήθελε να πλησιάσει» ανέφερε ο Τοσίλοφ στο CNN.

Footage from 2014 shows divers using flashlights to navigate the nearly 100-foot-long cavern in Vaavu Atoll, in the Maldives, where five Italian divers died earlier this month.



«Έκαναν βουτιά στο σπήλαιο των καρχαριών»

Οι πέντε Ιταλοί είχαν ταξιδέψει στις Μαλδίβες με σκοπό να πραγματοποιήσουν καταδύσεις, καθώς οι περισσότεροι εργάζονταν στο πλαίσιο επιστημονικής έρευνας. Η ομάδα εξερευνούσε ένα σημείο γνωστό στους ντόπιους ως «σπήλαιο των καρχαριών», το οποίο φτάνει σε βάθος έως και 60 μέτρων. Η είσοδος του σπηλαίου βρίσκεται στα 47 μέτρα, ενώ οι επιμέρους θάλαμοι εκτείνονται σε διαφορετικά βάθη, γεγονός που καθιστά την πρόσβαση ιδιαίτερα δύσκολη.

Τέσσερα από τα μέλη της ομάδας συνεργάζονταν με το Πανεπιστήμιο της Γένοβας. Ωστόσο, το πανεπιστήμιο δήλωσε στο BBC ότι δεν είχε εγκρίνει καμία κατάδυση μεγάλου βάθους στο πλαίσιο της επιστημονικής αποστολής. Εκπρόσωπος του ιδρύματος ανέφερε ότι τα αιτήματα που είχαν υποβληθεί στις αρχές των Μαλδίβων έγιναν εκτός του πλαισίου της αποστολής που είχε επίσημα εξουσιοδοτηθεί από το πανεπιστήμιο και ότι η συγκεκριμένη κατάδυση πραγματοποιήθηκε σε προσωπικό επίπεδο, χωρίς να αποτελεί μέρος της επιστημονικής έρευνας.

Παράλληλα, το Πανεπιστήμιο της Γένοβας διευκρίνισε ότι από τον Μάρτιο του 2024 είχε αναστείλει την άδεια για οποιεσδήποτε επιστημονικές καταδύσεις, ανεξαρτήτως βάθους, έπειτα από σχετικό υπουργικό διάταγμα που καθόριζε νέους κανονισμούς για τις υποβρύχιες δραστηριότητες. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα εργάζεται πλέον για τη δημιουργία εσωτερικού πρωτοκόλλου που θα ρυθμίζει τις διαδικασίες σύμφωνα με το νέο νομικό πλαίσιο.

Από την πλευρά της κυβέρνησης των Μαλδίβων, εκπρόσωπος δήλωσε στο BBC ότι η ομάδα είχε λάβει άδεια για κατάδυση σε βάθος έως 50 μέτρων, χωρίς όμως να έχει δηλώσει ότι θα πραγματοποιούσε εξερεύνηση στο συγκεκριμένο σπήλαιο.

Επικεφαλής της ομάδας ήταν η Μόνικα Μοντεφαλκόνε, αναπληρώτρια καθηγήτρια οικολογίας στο Πανεπιστήμιο της Γένοβας, μαζί με την ερευνήτρια Μουριέλ Οντενίνο. Οι δύο επιστήμονες μελετούσαν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην τροπική βιοποικιλότητα. Μαζί τους βρίσκονταν επίσης η κόρη της Μοντεφαλκόνε, Τζόρτζια Σομμακάλ, φοιτήτρια στη Γένοβα, καθώς και ο πρόσφατος απόφοιτος Φεντερίκο Γκουαλτιέρι.