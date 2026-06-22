Μάλια: Ποινή 10 ετών κάθειρξης στον οδηγό που σκότωσε την 23χρονη Μαρία - Συγκίνηση στο δικαστήριο

Ποινή κάθειρξης δέκα ετών, για την κύρια κατηγορία, της επικίνδυνης οδήγησης από την οποία επήλθε ο θάνατος, επέβαλε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Ανατολικής Κρήτης στον 27χρονο Αιγύπτιο, για το φονικό τροχαίο με θύμα την 23χρονη Μαρία, τον Σεπτέμβρη του 2025 στα Μάλια.

Σύμφωνα με όσα μεταφέρει το cretalive.gr, για δύο ακόμα κατηγορίες πλημμεληματικού χαρακτήρα - παράνομη είσοδος στη χώρα και εγκατάλειψη του τόπου του τροχαίου- για τις οποίες επίσης κρίθηκε ένοχος ο αλλοδαπός, του επιβλήθηκε επιπλέον ποινή φυλάκισης ενός έτους και πέντε μηνών, αντίστοιχα.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η έφεση δεν έχει αναστέλλουσα δύναμη κι ο κατηγορούμενος επιστρέφει στη φυλακή.

Στο άκουσμα της απόφασης, συγγενείς και φίλοι της 23χρονης, εξερχόμενοι του δικαστικού μεγάρου ξέσπασαν σε χειροκροτήματα, φωνάζοντας «Για τη Μαρία».

Το χρονικό του θανατηφόρου τροχαίου

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην οδό Γραμματικάκη στα Μάλια, όταν ο τότε 27χρονος οδηγός, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, κινούταν με υψηλή ταχύτητα με τη μοτοσικλέτα του και πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Εκεί, όπως περιγράφει το neakriti.gr, σημειώθηκε μετωπική σύγκρουση με τη μοτοσικλέτα της 23χρονης Μαρίας, η οποία, παρά το γεγονός ότι φορούσε κράνος, τραυματίστηκε θανάσιμα.

Ο 27χρονος συνελήφθη μετά το τροχαίο και μετά την απολογία του είχε κριθεί προφυλακιστέος, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Ο ίδιος είχε υποστηρίξει ότι δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ και είχε αποδώσει το δυστύχημα σε μηχανική βλάβη, κάνοντας λόγο για πρόβλημα στο ελαστικό της μοτοσικλέτας.

Η απόφαση του δικαστηρίου έρχεται μετά από μήνες αναμονής για την οικογένεια της Μαρίας, που ζητούσε δικαιοσύνη για τον πρόωρο χαμό της.

Νωρίτερα έξω από τα Δικαστήρια, φέρεται να επικράτησε ένταση, με τους συγκεντρωμένους συγγενείς και φίλους της Μαρίας να εκφράζουν τη διαμαρτυρία τους για την υπερασπιστική γραμμή που ακολουθήθηκε στην υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, συγγενείς του θύματος επιτέθηκαν στον δικηγόρο του Αιγύπτιου.